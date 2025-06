¿Cómo se recarga la batería de un carro híbrido no enchufable?

En los carros híbridos, actualmente, la mayoría de fabricantes utiliza baterías de iones de litio. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos años, los carros híbridos han ganado terreno en el mercado automotor colombiano como una alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente. Dentro de esta categoría, los híbridos no enchufables despiertan un interés particular, no solo por su funcionamiento, sino también por los mecanismos que permiten mantener su sistema eléctrico operativo sin necesidad de recurrir a una toma de corriente externa.

Esta tecnología, cada vez más común en las calles del país, ha transformado la forma en que se concibe la movilidad sostenible, sin exigir cambios drásticos en los hábitos de conducción.

Según explica Toyota, pionera en este tipo de sistemas, un vehículo híbrido no enchufable combina dos fuentes de propulsión: un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Este último no sustituye al primero, sino que lo complementa, contribuyendo a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, sin comprometer la potencia ni las prestaciones del vehículo.

“Uno de los aspectos más valorados por los conductores es la posibilidad de circular ciertos tramos utilizando únicamente energía eléctrica, lo que se traduce en una experiencia de manejo silenciosa, suave y eficiente”, destaca el fabricante.

Carlos Badillo, asesor experto de Renault, explica que en los carros híbridos, actualmente, la mayoría utiliza baterías de iones de litio, ya que han demostrado ofrecer una buena relación entre precio, peso y rendimiento. “Aunque existen otras tecnologías como las baterías de níquel o de plomo, las de iones de litio se imponen por su durabilidad, menor peso y eficiencia, lo que las convierte en la opción más común en el mercado actual”, enfatiza.

Le recomendamos leer: El impacto de los aranceles sobre el mercado de carros y autopartes en Colombia

¿Cómo se carga la batería de un carro híbrido no enchufable?

Más allá del confort, la pregunta clave gira en torno al funcionamiento de la batería del motor eléctrico: si no se conecta a una fuente externa, ¿cómo se recarga? Según Toyota, la respuesta está en el propio movimiento del vehículo. Este tipo de carro —también conocido como híbrido autorrecargable— utiliza distintas tecnologías para obtener la energía necesaria durante la conducción.

Una de ellas es el aprovechamiento del motor de gasolina, que, además de impulsar el vehículo, actúa como generador para recargar la batería. Este proceso ocurre de manera automática, especialmente cuando la batería ha bajado su nivel de carga o cuando el vehículo circula a velocidad constante, lo que permite optimizar el uso de la energía disponible.

Badillo de Renault, explica que el motor de combustión genera energía mecánica, y esta, al pasar por un generador o alternador, se transforma en energía eléctrica que luego se almacena en las baterías.

Otra fuente importante de recarga es la frenada regenerativa. Cada vez que el conductor aplica los frenos, el sistema convierte parte de la energía cinética —que normalmente se perdería en forma de calor— en electricidad que se almacena en la batería. “Cuando el carro está desacelerando, frenando o no necesita potencia de tracción, se aprovecha la rotación de las llantas para generar energía mecánica. Esta se convierte en energía eléctrica a través de un generador, y al igual que en el caso del motor, termina almacenada en la batería de iones de litio”, añade el experto de Renault.

Badillo también señala que la eficiencia de carga de la batería depende de las condiciones de manejo: “Las situaciones en las que no se requiere tanta potencia, como al circular en terreno plano o durante bajadas, permiten una mejor recuperación y almacenamiento de energía. En cambio, al subir una cuesta o adelantar, el carro demandará más esfuerzo y, por tanto, mayor consumo de energía, ya sea del sistema eléctrico o del motor a gasolina”.

Recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería en un híbrido no enchufable

Según Badillo, una de las claves para prolongar la vida útil de las baterías de iones de litio —como las utilizadas en los carros híbridos no enchufables— es mantener la carga en un rango ideal, entre el 20 % y el 80 de su capacidad. Esto se debe a que este tipo de baterías se mide por ciclos de carga, y evitar cargas completas o descargas totales ayuda a preservar su rendimiento a largo plazo.

No obstante, Badillo aclara que en los híbridos no enchufables este control no depende del conductor, ya que el sistema del vehículo está diseñado para gestionar automáticamente el nivel de carga. “El propio carro monitorea el estado de la batería y mantiene los niveles de carga dentro de rangos óptimos, evitando que se superen los límites que puedan afectar su durabilidad”, explica.

“En cuanto al mantenimiento general, los vehículos híbridos no enchufables no requieren procedimientos especiales diferentes a los de un carro tradicional de combustión interna. Es decir, el mantenimiento periódico debe seguir las recomendaciones del fabricante”, concluye.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.