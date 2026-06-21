¿Cuál es la diferencia entre los frenos ABS, CBS, IBS y EBS en motos?

Los sistemas de frenado han evolucionado en los últimos años, pasando de soluciones mecánicas a tecnologías electrónicas que hoy asisten mejor al motociclista. Foto: Honda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frenar una moto no es solo detenerse, es equilibrio, control y, por supuesto, la diferencia entre un susto y un accidente. Por eso, los sistemas de frenado han evolucionado en los últimos años, pasando de soluciones mecánicas a tecnologías electrónicas que hoy asisten mejor al motociclista.

Pero en medio de siglas como ABS, CBS, IBS y EBS, surge la pregunta: ¿en qué se diferencian realmente?

Para responderla, El Espectador habló con José Luis Muñoz, jefe de Calidad Posventa de Honda Motos, y con Carlos Andrade, líder de Entrenamiento de Hero Motos Colombia, quienes ayudan a aterrizar estas tecnologías desde la experiencia técnica y el uso en calle.

Le puede interesar: Cada cuánto se debe cambiar el líquido de frenos para moto

Primero lo más básico: no todos los frenos hacen lo mismo

Según Muñoz, la principal diferencia entre estos sistemas está en cómo y cuándo actúan a la hora de frenar.

El Experto señala que los frenos ABS evitan que la rueda se bloquee en una frenada agresiva, los sistemas CBS e IBS distribuyen la fuerza de frenado entre la rueda delantera y la trasera para buscar estabilidad. Por su parte, el EBS va un paso más allá, estos gestionan electrónicamente toda la frenada, ajustando la respuesta del sistema según las condiciones de la vía y la conducción.

Pero ahora, vamos a explicarlos uno a uno más a detalle.

ABS, el sistema que evita que la rueda se “amarre”

El ABS es quizá el más conocido y también el más determinante en seguridad.

Muñoz explica que este sistema detecta cuándo una rueda está a punto de bloquearse y reduce la presión del líquido de frenos de forma automática, es decir, el sistema modula la frenada para evitar la pérdida de adherencia. En palabras de Andrade, el ABS permite que la moto siga siendo direccionable durante una frenada de emergencia, sobre todo en situaciones complicadas como la lluvia o el piso mojado.

Por ejemplo: si el motociclista frena bruscamente a alta velocidad, el ABS entra en acción con pequeñas pulsaciones que evitan que la rueda se deslice completamente.

Siga leyendo: Fiestas del plátano en Sabaneta 2026: programación, fechas, eventos e invitados

CBS e IBS: el freno trabaja en equipo

El CBS funciona conectando el freno delantero y el trasero. Según Muñoz, este sistema permite que al accionar un solo mando, normalmente el freno trasero, parte de la fuerza también llegue al delantero.

Acá el objetivo es lograr una frenada más equilibrada sin depender totalmente de la técnica del conductor.

“El CBS aprovecha el comportamiento natural del motociclista, que suele usar más el freno trasero en una reacción instintiva, para complementar automáticamente la frenada”, señala Andrade de Hero.

¿Y el IBS? Aquí aparece una de las confusiones que más se repite.

Según Muñoz, el IBS es, en esencia, el mismo principio del CBS, solo que este tipo de freno es una variación o evolución según la marca.

EBS, el sistema más avanzado

Para Muñoz, este sistema integra la gestión electrónica de la frenada, lo que mejora la distribución de la fuerza en cada rueda y complementa el trabajo del sistema ABS para optimizar la respuesta general del sistema, en otras palabras, no solo asiste la frenada, sino que define cómo debe ejecutarse.

A su turno, Andrade amplía esta idea al explicar que puede integrar ABS, control de estabilidad, frenado combinado e incluso asistencia en curva, dependiendo del modelo de la motocicleta.

Le recomendamos leer: Cinco recomendaciones que marcan la diferencia al conducir una moto

¿Pensando en comprar moto? Esto debe tener en cuenta

Más allá del nombre del sistema, los expertos coinciden en que la decisión de compra debe considerar varios factores.

Estos son los más importantes: