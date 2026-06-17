Fiestas del plátano en Sabaneta 2026: programación, fechas, eventos e invitados

Sabaneta Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está en búsqueda de pueblos con identidad propia, donde las tradiciones agrícolas sigan siendo motivo de orgullo y celebración, Sabaneta puede convertirse en un plan ideal para este fin de semana. Este municipio antioqueño, conocido por su arraigada cultura alrededor del plátano, vuelve a rendir homenaje a uno de los productos más representativos de su historia y de la gastronomía local con una nueva edición de las tradicionales Fiestas del Plátano.

Del 20 al 29 de junio de 2026, las calles, parques y escenarios culturales de Sabaneta se llenarán de música, arte, deporte, emprendimiento y actividades para toda la familia en una programación que combina las raíces campesinas del municipio con propuestas culturales y de entretenimiento para todas las edades.

¿Por qué se celebra el plátano?

Hablar de Sabaneta es hablar de una tierra que durante décadas estuvo estrechamente ligada al cultivo del plátano. Ubicado en el Valle de Aburrá, en Antioquia, este municipio encontró en este producto agrícola uno de los motores de su desarrollo económico y una de las señas de identidad más representativas de su historia.

Según la Alcaldía Municipal de Sabaneta, a mediados del siglo XX, la calidad y el reconocimiento del plátano cultivado por los campesinos sabaneteños alcanzaron tal prestigio que el municipio se convirtió en referente regional. Su producción abastecía tiendas y plazas de mercado de todo el Valle de Aburrá, impulsando la economía local y ganándose una reputación que trascendió las fronteras del territorio.

Con el propósito de preservar esta herencia agrícola y fortalecer las expresiones culturales de la comunidad, el Concejo Municipal creó las Fiestas del Plátano mediante el Acuerdo 040 de 1991. Desde entonces, esta celebración se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del municipio.

Le puede interesar: Hojas de breva: para qué sirven, beneficios y usos comunes

¿Qué podrá ver en el evento?

Durante diez días, Sabaneta ofrecerá una programación que combina gastronomía, cultura, deporte, música y entretenimiento para todas las edades. Uno de los eventos más importantes será Sabaneta a la Carta, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico del municipio a través de su oferta gastronómica.

Cada plato tendrá un ingrediente en común: el plátano. Con ello, los restaurantes no solo rendirán tributo al cultivo que impulsó el desarrollo del municipio, sino que también presentarán propuestas que combinan tradición, sabor y creatividad.

La gastronomía también tendrá otro de sus momentos más esperados el 28 de junio con el tradicional Festival de Sancochos, una jornada en la que residentes y visitantes podrán disfrutar de este emblemático plato acompañado de música, trova y actividades culturales en el Parque Principal.

Eso sí, para quienes disfrutan del arte y la cultura, la programación incluye exposiciones, muestras de muralismo en el Parque de los Cuatro Elementos, concursos de danza, presentaciones artísticas, cine al aire libre y espacios como Arte al Parque, que reunirá a artistas invitados durante varios días de la celebración. Además, se realizará un torneo internacional de ajedrez y actividades que resaltan la identidad cultural del municipio.

Las fiestas también contarán con propuestas para toda la familia, como jornadas de adopción de mascotas, desafíos tradicionales como la carrera de meseros, desfiles de carrozas y motocicletas, además de espacios para emprendedores locales en el Parque Principal y la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM). A esto se suman torneos deportivos y un torneo gamer inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De hecho, los aficionados al deporte podrán participar en la tradicional carrera atlética que abrirá la programación el 20 de junio y disfrutar de la transmisión en pantalla gigante de varios encuentros del Mundial, incluidos los partidos Colombia vs. Congo y Colombia vs. Portugal, que convertirán al Parque Principal en uno de los principales puntos de encuentro de los aficionados.

Le podría interesar: El secreto para lograr chicharrones crocantes perfectos

La música será otro de los grandes atractivos de esta edición. El concierto inaugural contará con la participación de ZUCA y DJ Paolo, mientras que el 27 de junio se realizará uno de los espectáculos centrales con la presencia de Víctor Manuelle, Jean Carlos Centeno, Luis Alberto Posada, Mauricio Ortiz y DJ Paolo.

La programación musical continuará el 28 de junio con artistas como Fabián Corrales, La Gran Sonora, Luis Torres y Chalo Ramírez, entre otros invitados nacionales e internacionales que animarán las noches de celebración.

Programación

Actividades permanentes

20 al 28 de junio

Sabaneta a la Carta.

20 al 26 de junio

Muralismo | Parque de los Cuatro Elementos.

20 al 29 de junio

Feria de emprendimientos | Parque Principal.

22 al 25 de junio

Torneos deportivos.

Torneo Gamer Mundialista.

25 al 29 de junio

Feria de emprendimientos | Plazoleta del CAM.

Sábado 20 de junio

06:00 a. m. : Carrera Atlética | Salida: Catalán - Llegada: Parque Principal.

09:00 a. m.: Inauguración y concierto central (ZUCA y DJ Paolo) | Parque Principal.

Domingo 21 de junio

10:00 a. m. : Segundo Concurso de Danza Metropolitana | Parque Principal.

12:00 m.: Presentación de “Años Dorados” | Parque Principal.

Lunes 22 de junio

10:00 a. m.: Arte al Parque con artistas invitados | Parque Principal.

Martes 23 de junio

08:00 a. m. : Emprendedoras madres del CAIPD | Parque Principal.

03:00 p. m. : Bailemos Todos con Frijol Pipol | Parque Principal.

09:00 p. m.: Transmisión del partido Colombia vs. Congo | Parque Principal.

Miércoles 24 de junio

09:00 a. m. : Primer día de Exposición Arte al Parque | Casa de la Cultura.

03:00 p. m. : Presentación de “Años Dorados” | Parque Principal.

05:30 p. m. : Presentación de Dany Muñoz y Miguel Correa | Parque Principal.

06:00 p. m. : Ciclopaseo nocturno y Desfile de Carrozas | Salida: Casa de la Cultura.

08:00 p. m.: Concierto Clásicos del Rock | Parque Principal.

Jueves 25 de junio

09:00 a. m. : Segundo día de Exposición Arte al Parque | Casa de la Cultura.

10:00 a. m. : Jornada de adopción y la granja | Cancha San Joaquín.

11:00 a. m. : Desafío de Meseros | Parque Principal.

03:00 p. m. : Festival de Cine de Sabaneta | Plazoleta del CAM.

03:00 p. m.: Transmisión del partido Ecuador vs. Alemania | Parque Principal.

Viernes 26 de junio

09:00 a. m. : Arte al Parque | Casa de la Cultura.

10:00 a. m. : Jornada de adopción y la granja | Cancha San Joaquín.

01:00 p. m. : Batalla de Gallos | Plazoleta del CAM.

04:00 p. m. : Sabaneta Comedia con Lokillo, JP, Boyacoman, Luz Amparo, Polilla, Don Sincero y El Gato | Parque Principal.

07:00 p. m.: Transmisión del partido Uruguay vs. España | Parque Principal.

Sábado 27 de junio

09:00 a. m. : Arte al Parque | Casa de la Cultura.

10:30 a. m. : Desfile de Motocicletas | Salida: Sector Las Bodegas.

02:00 p. m. : Torneo Internacional de Ajedrez | Centro Comercial Aves María.

03:00 p. m. : Sabaneta Orgullo y Color | Plazoleta del CAM.

03:00 p. m. : Concierto Central con Luis Alberto Posada, Jean Carlos Centeno, Víctor Manuelle, Mauricio Ortiz y DJ Paolo | Parque Principal.

06:30 p. m.: Transmisión del partido Colombia vs. Portugal | Parque Principal.

Domingo 28 de junio

07:00 a. m. : Festival de Sancochos con la Emisora Real Sabaneta, los trovadores Jovan Mejía “Caballo” y Jaime Ortiz “Bocadillo”, además de los grupos Octava Maravilla y Enigma | Parque Principal.

09:00 a. m. : Arte al Parque | Casa de la Cultura.

02:00 p. m. : Transmisión en vivo de los dieciseisavos de final del Mundial | Parque Principal.

02:00 p. m. : Torneo Internacional de Ajedrez | Centro Comercial Aves María.

04:00 p. m.: Concierto con La Gran Sonora, Fabián Corrales, Luis Torres, Chalo Ramírez y DJ Paolo | Parque Principal.

Lunes 29 de junio

02:00 p. m. : Tarde de porros y cumbias | Parque Principal.

03:15 p. m.: Premiación Sabaneta a la Carta | Parque Principal.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.