Estos son los errores más comunes al comprar accesorios de seguridad para la moto

Cada elemento, desde el casco hasta los guantes, cumple un papel clave en la protección y el bienestar del motociclista.

Elegir los accesorios de seguridad adecuados no es solo una cuestión de estilo o comodidad, sino una decisión que puede marcar la diferencia en la vía. Cada elemento, desde el casco hasta los guantes, cumple un papel clave en la protección y el bienestar del motociclista. Sin embargo, con tantas opciones disponibles en el mercado, no siempre resulta fácil identificar cuáles ofrecen verdadera seguridad y cuáles se quedan solo en la apariencia. Encontrar ese equilibrio entre calidad, precio y certificaciones puede ser un reto incluso para los más experimentados.

En Colombia, las cifras reflejan la importancia de este tema, y es que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), más de 5.000 motociclistas pierden la vida cada año en siniestros viales, lo que equivale a cerca de 14 personas al día. Este grupo representa alrededor del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito, una cifra que evidencia su alta exposición en las vías del país.

Bajo este panorama, y con el propósito de fomentar una conducción más segura, expertos de Honda comparten los cinco errores más comunes que cometen los motociclistas al momento de comprar sus elementos de protección.

1. Ropa especializada para moto

Uno de los errores más frecuentes entre los motociclistas es conducir con ropa de calle. Aunque resulte cómoda o se vea bien, la ropa cotidiana no está diseñada para proteger el cuerpo en caso de caída, y las consecuencias pueden ser graves. Las prendas especializadas para moto no son un lujo, sino una inversión en seguridad, están confeccionadas con materiales resistentes a la abrasión y refuerzos en puntos estratégicos.

Chaquetas, pantalones, botas y guantes conforman un sistema de protección integral que reduce el impacto ante un siniestro. Por eso, destinar un presupuesto a este tipo de indumentaria no solo mejora el confort al conducir, sino que también puede marcar la diferencia entre una lesión leve y un daño irreversible.

2. Elegir un casco de talla incorrecta

El casco es, sin duda, el accesorio más importante del equipo de protección, pero también uno de los más mal seleccionados. Comprar una talla inadecuada puede ser un error fatal: si el casco queda suelto, puede salir despedido durante una caída, dejando la cabeza completamente expuesta.

Por eso, lo ideal es probarlo con calma, asegurarse de que quede firme sin generar incomodidad y verificar siempre su homologación. Algunas marcas cuentan con la certificación ECE/UN R22.05, una norma internacional desarrollada por expertos de las Naciones Unidas que garantiza que el casco ha superado rigurosas pruebas de resistencia y seguridad.

3. No verificar las certificaciones de los accesorios

En temas de seguridad, la confianza debe basarse en la evidencia. Adquirir un producto sin certificación oficial es asumir un riesgo innecesario. Cada accesorio debe cumplir con estándares técnicos y normativos que aseguren su efectividad en caso de accidente.

Si el equipamiento no cuenta con el aval de autoridades o laboratorios reconocidos, lo mejor es descartarlo. Puede que lo barato parezca atractivo al principio, pero cuando se trata de protección personal, la vida no tiene reemplazo.

4. Priorizar el diseño sobre la calidad

La estética siempre importa, pero no puede estar por encima de la seguridad. Muchos motociclistas se dejan llevar por el diseño o los colores llamativos, olvidando revisar los materiales, las costuras o la funcionalidad del accesorio.

La recomendación es clara: primero verifique la calidad, la ergonomía y las garantías del producto; luego, si cumple con los estándares de seguridad, piense en el estilo. En la carretera, lo verdaderamente importante es que el equipo lo proteja, no que combine con la moto.

5. Ignorar las condiciones del clima

Conducir bajo un sol radiante puede ser una experiencia placentera, pero las condiciones cambian rápidamente y el clima también afecta la seguridad. Muchos motociclistas subestiman el impacto del frío o la lluvia en sus reflejos y capacidad de reacción.

Usar ropa impermeable y térmica no solo ayuda a mantener la comodidad, sino que evita que las manos o pies entumecidos dificulten el control de la moto. Contar con guantes, botas y trajes diseñados para distintos tipos de clima es necesario para mantener un nivel óptimo de protección sin importar la temporada.

