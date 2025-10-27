Rolls-Royce celebra 100 años del Phantom con la exclusiva edición Centenary

Cada ejemplar de esta colección es el resultado de tres años de desarrollo y más de 40.000 horas de trabajo. Foto: Rolls-Royce

Hace un siglo, Rolls-Royce marcó un antes y un después en la historia del lujo automotor con el nacimiento del Phantom, un modelo que se convirtió en sinónimo de elegancia y exclusividad. Hoy, cien años después, la firma británica rinde homenaje a su ícono con una edición muy especial: el Phantom Centenary Private Collection, una serie limitada a tan solo 25 unidades en todo el mundo.

Cada ejemplar de esta colección es el resultado de tres años de desarrollo y más de 40.000 horas de trabajo, una muestra de la meticulosa dedicación que caracteriza a la marca.

Uno de los elementos más llamativos es la Spirit of Ecstasy, el emblema que corona el capó de todos los Rolls-Royce. En esta edición, la tradicional figura metálica se transforma en una joya: está hecha de oro de 18 quilates y bañada en oro de 24 quilates, símbolo de la exclusividad que distingue a cada unidad.

Si el exterior del Phantom Centenary es una declaración de elegancia, el interior es una obra de arte en movimiento. Al abrir las icónicas puertas traseras, el habitáculo revela un ambiente que trasciende el lujo tradicional. Cada asiento ha sido concebido como una pieza única, inspirada en el Phantom of Love de 1926, uno de los modelos más legendarios en la historia de Rolls-Royce.

El diseño interior se estructura en tres capas narrativas, cada una con un significado propio. La primera, que funciona como fondo, rinde homenaje a los lugares y objetos que marcaron la historia del Phantom, desde la sede original de la marca en Londres hasta las pinturas al óleo de Henry Royce inspiradas en el sur de Francia.

En la segunda capa aparecen los grandes Phantom del pasado, retratados con precisión artesanal. Cada modelo está representado con detalles minuciosos que evocan su época y reflejan la evolución del diseño a lo largo de los años.

La tercera capa, quizá la más simbólica, incorpora bordados abstractos que representan a siete propietarios emblemáticos, uno por cada generación del Phantom. Estos hilos de historia se entrelazan para construir una narrativa visual que une pasado y presente bajo la misma filosofía que busca perfección.

Por su parte, la carpintería del Phantom Centenary está elaborada con madera de acacia negra teñida, un material que aporta profundidad visual y una sensación cálida al interior. Los paneles de las puertas se convierten en lienzos donde se representan mapas geográficos, rutas sinuosas, amplios paisajes y motivos florales.

“El Phantom Centenary es la colección privada más compleja y tecnológicamente ambiciosa que jamás hayan emprendido los diseñadores, ingenieros, especialistas en producción y artesanos de nuestro colectivo Bespoke. Desarrollado a lo largo de tres años, este proyecto utiliza nuevas técnicas para combinar metal, madera, pintura, tela, cuero y bordados en una única y sorprendente composición. Las superficies se leen como un libro que revela los 100 años de historia del Phantom, rico en referencias simbólicas que los clientes podrán admirar y descifrar durante muchos años”, concluyó Phil Fabre de la Grange, director de Bespoke de Rolls-Royce Motor Cars.

