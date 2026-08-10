¿Se le perdió la tarjeta de propiedad? Así puede solicitar el duplicado en Bogotá

Para solicitar el duplicado, es necesario cumplir una serie de requisitos. Foto: Magnific

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Perder la tarjeta de propiedad de un vehículo puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente si no se sabe qué hacer para obtener el nuevo documento. Aunque muchos conductores creen que solo deben solicitar una copia, el trámite requiere cumplir una serie de requisitos y realizar el proceso ante las autoridades de tránsito.

Si el vehículo está matriculado en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad explica que el duplicado de la licencia de tránsito (nombre oficial de la tarjeta de propiedad) puede obtenerse en una sola cita, siempre que el propietario cumpla con las condiciones establecidas.

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¿Qué hacer si se perdió la tarjeta de propiedad?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el primer paso es presentar una denuncia por la pérdida del documento ante la policía.

Después de hacerlo, el propietario debe verificar en la plataforma del SIMIT que no tenga multas de tránsito pendientes.

Una vez confirmada esa información, se debe agendar una cita en cualquiera de los 19 puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios para realizar el trámite de duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor.

Requisitos para solicitar el duplicado en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, antes de acudir a la cita es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya sea como persona natural o jurídica.

Tener el SOAT vigente y registrado en la plataforma del RUNT.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Pagar el valor correspondiente al trámite en el banco autorizado ubicado en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

En caso de personas jurídicas, contar con la verificación del Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.

Si el trámite lo realiza un tercero, presentar un poder especial, un poder general o un contrato de mandato otorgado por el propietario.

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Documentos que se deben presentar

La entidad señala que el propietario deberá presentar un documento de identidad válido, dependiendo de su situación:

Cédula de ciudadanía o contraseña para colombianos mayores de edad.

Tarjeta de identidad para menores de edad.

Cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT) para ciudadanos extranjeros.

Además, diligenciar el formulario de solicitud del trámite.

La Secretaría también indica que, en algunos casos específicos, como cuando las improntas del vehículo no pueden tomarse por dificultades de acceso, será necesario presentar una certificación expedida por la Dijín o por una autoridad de policía judicial competente.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la tarjeta de propiedad?

Para 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que el trámite tiene un costo de COP 200.500, tanto para carros como para motocicletas.