Los diez carros eléctricos con más autonomía en lo que va del 2025

Aunque todavía hay quienes no terminan de convencerse con la idea de tener un carro eléctrico, la realidad poco a poco va cambiando. Según las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), solo entre enero y septiembre de 2025 se matricularon 12.366 vehículos eléctricos nuevos en el país, lo que evidencia un interés creciente por este tipo de movilidad.

Ahora bien, este crecimiento no significa que todo sea perfecto. Comprar un vehículo eléctrico sigue implicando algunos retos importantes. El precio de entrada es más alto que el de un carro a combustión, la infraestructura de carga aún es limitada, los tiempos de recarga no siempre resultan prácticos y la autonomía -especialmente en condiciones reales de uso- sigue siendo una preocupación para muchos conductores.

El portal especializado Car and Driver lo resume bien al señalar que, en comparación con los vehículos de motor tradicional, los eléctricos aún no ofrecen un rango de uso tan amplio como para circular con total tranquilidad por todo tipo de vías. Esto se percibe especialmente en carreteras, donde su eficiencia puede verse limitada.

Y si bien aún hay camino por recorrer, hay un dato que ayuda a aterrizar cómo está avanzando este segmento: ya existen modelos capaces de ofrecer cifras de autonomía que hace unos años parecían inalcanzables. Para entender mejor ese panorama, el medio especializado elaboró un ranking que compara los vehículos eléctricos disponibles actualmente y los organiza según su capacidad para recorrer más kilómetros con una sola carga.

A continuación, estos son los 10 carros eléctricos con mayor autonomía del mercado.

10. BMW iX

El BMW iX se ha consolidado como uno de los SUV eléctricos con mejores cifras de autonomía, y buena parte del mérito está en su batería de 111,5 kWh de capacidad bruta. Con ese sistema, la versión iX xDrive60 puede recorrer hasta 701 kilómetros con una sola carga, una cifra que lo mantiene entre los modelos más eficientes del segmento.

Además del alcance, también destaca por su desempeño, este modelo entrega 544 caballos de potencia y puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos. Su precio es de EUR $105.900.

9. Peugeot 3008

La nueva generación del Peugeot 3008 llegó con una apuesta fuerte por la autonomía. Gracias a sus versiones de largo alcance, este SUV compacto es capaz de ofrecer hasta 701 kilómetros por carga, una cifra que lo pone a competir con modelos de gamas superiores.

En desempeño, combina 230 caballos de potencia y su precio de esta versión parte desde EUR $47.260.

8. Volkswagen ID.7

Esta berlina destaca por su eficiencia y por la autonomía que ofrece en su versión Pro S, equipada con una batería de 86 kWh. Con ese sistema, puede recorrer hasta 702 kilómetros por carga, apoyado en un consumo muy contenido de 13,7 kWh cada 100 kilómetros. El precio de esta configuración parte desde EUR $60.495.

7. Polestar 3

En su versión de un solo motor y tracción trasera, con 299 caballos de potencia, puede ofrecer hasta 706 kilómetros de autonomía, una cifra que lo ubica como uno de los SUVs eléctricos con mayor alcance.

El precio de esta configuración parte desde EUR $81.900. Eso sí, quienes quieran esta variante específica deberán esperar hasta enero para poder acceder a ella.

6. DS Nº8

El DS Nº8 representa la apuesta más refinada de la marca francesa en términos de diseño, tecnología, confort y lujo. Esta berlina, desarrollada como su modelo insignia, destaca especialmente por la autonomía que alcanza en su versión Long Range, hasta 750 kilómetros por carga. La variante de 245 caballos parte desde EUR $59.414.

5. Tesla Model 3

El Tesla Model 3, el modelo más accesible de la marca, esta se destaca por su eficiencia y por la autonomía que ofrece en su versión de mayor rango. Gracias a sus nuevas celdas de batería y a un consumo muy bajo de 12,5 kWh cada 100 kilómetros, puede alcanzar hasta 750 kilómetros por carga.

La configuración Gran Autonomía, con tracción trasera y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, tiene un precio de EUR $44.990.

4. Audi A6 Sportback e-tron

Audi apuesta fuerte con el A6 Sportback e-tron, una berlina de diseño estilizado que se posiciona entre los modelos con mayor autonomía del mercado. En su versión Performance, puede recorrer hasta 752 kilómetros con una sola carga, lo que la ubica directamente en los primeros lugares del ranking.

Este modelo admite carga rápida en corriente continua de hasta 270 kW y homologa un consumo de 14,1 kWh cada 100 kilómetros. Su precio parte desde EUR $80.880.

3. Mercedes CLA

El Mercedes CLA eléctrico es uno de los lanzamientos más sonados del año, y no solo por su diseño y equipamiento, sino por las cifras que anuncia. En su versión de tracción trasera, homologa un consumo de apenas 12,2 kWh cada 100 kilómetros y una autonomía que llega hasta los 790 kilómetros.

Eso sí, el modelo no está exento de debate: por ahora no admite carga a 400 voltios, aunque la marca ya adelantó que trabaja en una solución. El precio de entrada para esta versión comienza en EUR $54.710.

2. Mercedes EQS

El Mercedes EQS ha sido, hasta ahora, el referente en autonomía dentro del portafolio eléctrico de la marca. Concebido como su modelo insignia, combina lujo, tecnología y un sistema de baterías que en su versión inicial ya alcanzaba los 732 kilómetros por carga.

Con la actualización más reciente, la cifra mejora todavía más, la variante EQS 450+, con tracción trasera y 360 caballos de potencia, llega a ofrecer hasta 799 kilómetros de autonomía. El precio de esta configuración parte desde EUR $119.613.

1. BMW iX3

Y en el puesto número uno de este ranking, BMW toma la delantera con el iX3, un SUV que combina diseño, tecnología y cifras de autonomía que lo colocan en lo más alto. En su versión 50 xDrive, con 469 caballos de potencia, puede recorrer hasta 805 kilómetros con una sola carga.

Además del alcance, ofrece un desempeño destacado, ya que acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y cuenta con una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite recargas de hasta 400 kW en corriente continua. Su precio parte desde EUR $69.900.

