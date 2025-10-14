Tres errores que desgastan el carro antes de tiempo: así puede evitarlos

Según Nissan Posventa, existen tres errores frecuentes que con el tiempo afectan el rendimiento, comprometen la seguridad y disminuyen el valor del vehículo. Foto: freepik

Muchas personas piensan que un carro empieza a envejecer cuando pasa el tiempo o cuando alguna pieza ya no da más, pero la realidad es otra. El desgaste prematuro suele venir de pequeñas costumbres del día a día que parecen inofensivas, pero terminan afectando componentes importantes. Esos descuidos se traducen en más visitas al taller, mayor gasto en repuestos y una vida útil más corta para el vehículo.

Y aunque muchos conductores están convencidos de que lo cuidan bien, hay prácticas muy comunes que deterioran el carro sin que se note de inmediato.

Para Abel Manotas, gerente nacional de Nissan Posventa, la mejor forma de evitar daños mayores es anticiparse. Señala que una buena prevención, acompañada de revisiones a tiempo y el uso de piezas adecuadas, ayuda a conservar la eficiencia y prolongar la vida útil del vehículo.

¿Cuáles son los errores que más afectan la vida útil del carro?

Según Nissan, hay tres errores comunes que muchos conductores cometen sin darse cuenta, pero que se pueden evitar con atención oportuna:

1. Descuidar los frenos

Hay señales que nunca deberían pasarse por alto: chirridos al frenar, vibraciones o una sensación de que el pedal ya no responde igual. Cuando se ignoran esos síntomas, el sistema pierde eficacia y aumenta la distancia de frenado, lo que puede poner en riesgo a todos a bordo. La recomendación es hacer una revisión cada 5.000 kilómetros en un centro especializado, usar repuestos originales y no olvidar el chequeo del líquido de frenos.

2. Hacer caso omiso a las alertas del tablero

Los testigos encendidos no están ahí por decoración. Si una luz se prende, si el carro tarda en encender o si alguna luz falla, algo está avisando. Ignorar esas señales puede afectar el sistema eléctrico, dañar el alternador o descargar la batería sin previo aviso. Las revisiones preventivas, el buen estado de los cables y evitar conectar accesorios con el motor apagado ayudan a prevenir estos inconvenientes.

3. Restarle importancia al sobrecalentamiento del motor

El sistema de enfriamiento suele ser el gran olvidado… hasta que es tarde. No revisar el refrigerante, conducir en condiciones exigentes o descuidar elementos como el radiador, las mangueras o los ventiladores puede causar daños graves y muy costosos. Lo ideal es vigilar los niveles de refrigerante y acudir a un servicio técnico especializado para detectar a tiempo cualquier falla.

