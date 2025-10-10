¿Es malo estacionar el carro en primera? Tenga en cuenta estas recomendaciones

Es una costumbre transmitida por generaciones y reforzada en algunas escuelas de conducción, vista como una forma de evitar que el vehículo se desplace por accidente. Foto: pexels

Para muchos conductores, dejar el carro engranado al estacionarlo, sobre todo en primera, es casi una regla automática. Es una costumbre transmitida por generaciones y reforzada en algunas escuelas de conducción, vista como una forma de evitar que el vehículo se desplace por accidente. Sin embargo, aunque parece una práctica lógica y sin mayores consecuencias, han surgido dudas sobre si realmente es adecuada o si puede afectar componentes mecánicos, especialmente en los modelos más recientes.

Carlos Badillo, asesor experto de Renault, advierte que desde el punto de vista técnico sí puede existir un desgaste asociado a esta práctica. Esto ocurre cuando el peso del vehículo queda apoyado directamente sobre los piñones de la primera marcha, algo para lo que esa pieza no está diseñada. Según explica, la transmisión no debería asumir por completo la función de retener el carro.

Ahora bien, más que descartar la costumbre, Badillo explica cuál es el procedimiento correcto para evitar desgaste en la transmisión. La clave está en el orden. Lo primero es asegurarse de que el peso del vehículo descanse sobre el freno de estacionamiento. ¿Cómo? Con la caja en neutro, se activa el freno de mano y se deja que el carro se apoye levemente sobre él. Solo después de eso, y como respaldo, se puede engranar la primera marcha. De esta forma, el cambio no queda sosteniendo el peso y se reduce el esfuerzo sobre los piñones.

Cuando se trata de un terreno inclinado, recomienda añadir una medida adicional: girar las llantas hacia el andén para que, en caso de desplazamiento, el vehículo se bloquee contra el borde y no avance sin control.

Badillo insiste en que no hay riesgo para la caja de cambios si se respeta ese procedimiento. El problema aparece cuando el carro se estaciona únicamente en primera y se ignora el freno de mano. Algo similar ocurre con los automáticos, dejar todo el peso sobre la posición “P” sin usar el freno de estacionamiento también genera desgaste. “Estas piezas están diseñadas como sistemas de retención secundarios, no para soportar por completo el peso del vehículo de forma permanente”, añade el experto.

Recomendaciones para estacionar correctamente

A modo de guía práctica, Badillo resume así las acciones que deberían adoptar los conductores al momento de parquear:

Active siempre el freno de estacionamiento , sin importar si el terreno es plano o inclinado. Es el sistema principal para retener el vehículo.

Engrane una marcha solo como apoyo , después de haber asegurado el carro con el freno de mano. No debe ser el elemento que soporte el peso.

En pendientes, oriente las llantas hacia el andén para que, en caso de movimiento, el vehículo se detenga antes de ganar impulso.

En vehículos automáticos, no deje todo el peso sobre la posición “P” . Primero se acciona el freno de estacionamiento y luego se selecciona Parking .

Evite soltar el carro de golpe . Lo ideal es permitir que el peso se acomode suavemente sobre el freno de estacionamiento antes de soltar el pedal.

Use más de una medida de seguridad cuando sea posible. El freno de mano es la base, el cambio engranado o el apoyo contra el bordillo son solo complementos.

