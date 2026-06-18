¿Cuáles son los mejores accesorios de moto para regalar a papá en su día?

Para quienes sienten una conexión especial con las motocicletas, una moto o un accesorio pensado para su estilo de vida puede ser un gran detalle. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Encontrar el regalo ideal para papá en su día no siempre es fácil, algunos prefieren experiencias, otros valoran los detalles y muchos otros disfrutan recibir algo relacionado con una de sus mayores pasiones. Para quienes sienten una conexión especial con las motocicletas, una moto o un accesorio pensado para su estilo de vida puede ser un gran detalle.

Pero antes de elegir, vale la pena preguntarse: ¿qué tipo de motociclista es papá?

Melissa Osorio, Marketing Manager de Royal Enfield para Latinoamérica, señala que la paternidad transforma la vida y redefine prioridades, aunque eso no significa dejar de lado las actividades que generan bienestar y satisfacción personal, pues también hacen parte del equilibrio de cualquier padre.

La mejor elección no siempre está en lo mecánico, sino en aquello que se adapta a la personalidad y los gustos.

Le puede interesar: Fiestas del plátano en Sabaneta 2026: programación, fechas, eventos e invitados

La moto ideal según la personalidad de papá

Hay padres que usan la moto para recorrer la ciudad o desplazarse al trabajo. Según Royal Enfield, para este perfil la moto se convierte en una extensión de su personalidad, por lo que aspectos como la comodidad y la facilidad de manejo son características que más valoran.

Por otro lado, existen padres que son amantes de los planes espontáneos, disfrutan probar rutas diferentes y encuentran en las motos una forma de desconectarse. En estos casos, la versatilidad es uno de los factores más les llama la atención, ya que les permite adaptarse a distintos tipos de recorridos y experiencias.

También están quienes aprovechan cualquier oportunidad para viajar, ver paisajes o hacer recorridos más largos. Para ellos, la experiencia está en el camino y no únicamente en el destino, por lo que buscan características relacionadas con el confort, la capacidad de carga y la posibilidad de afrontar diferentes condiciones de viaje.

Le recomendamos leer: Esto debe revisar antes de comprar una moto usada

Accesorios que pueden convertirse en el regalo perfecto

Si cambiar de moto no está dentro del presupuesto, los accesorios también pueden ser una excelente alternativa para sorprender a un padre motociclista. Desde Italika, fabricante de motos, señalan que lo más importante es escoger productos que aporten utilidad, seguridad o una mejor experiencia de manejo.

Entre las opciones más recomendadas por los expertos están los espejos retrovisores, que ayudan a mejorar la visibilidad, así como elementos de protección como rodilleras y coderas, para quienes priorizan la seguridad.

Otra alternativa son los baúles o sistemas de almacenamiento, accesorios que ayudan a transportar objetos de forma más cómoda. Este accesorio es necesario para los desplazamientos y viajes.

Para los padres moteros, una chaqueta siempre está entre los regalos más apreciados, no solo aporta protección al frío y las condiciones climáticas, también es una prenda que refleja su personalidad. Los guantes, por su parte, mejoran el confort durante los trayectos y ofrecen una capa adicional de protección.

También están los accesorios para aumentar la comodidad, como soportes para celular o maletas laterales, muy útiles los que usan la moto como medio de transporte o recorren largas distancias.

Para los padres más tecnológicos, los gadgets pueden ser una excelente alternativa. Según Italika, dispositivos como las cámaras deportivas permiten registrar las experiencias, mientras que los intercomunicadores bluetooth facilitan la comunicación en sus recorridos.