Esto debe revisar antes de comprar una moto usada

Antes de cerrar el negocio, es necesario revisar con lupa el estado mecánico de la moto, sus elementos de seguridad y, por supuesto, la documentación. Foto: pexels

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Comprar una moto usada puede ser una buena forma de ahorrar o de acceder a un modelo que nuevo estaría fuera del presupuesto, pero también puede convertirse en un error cuando la decisión se toma guiándose únicamente por la apariencia o el precio.

Detrás de una aparente ganga pueden esconderse fallas mecánicas, falta de mantenimiento o problemas legales que terminan convirtiendo el negocio en un verdadero dolor de cabeza.

Por eso, antes de cerrar el negocio, es necesario revisar con lupa el estado mecánico de la moto, sus elementos de seguridad y, por supuesto, la documentación, aspectos que pueden marcar la diferencia al momento de la compra.

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Qué revisar en la moto antes de comprarla

Según Walther Carvajal, CEO y fundador de Wcar, empresa especializada en compra y venta de vehículos, comprar una moto usada sin una revisión adecuada es como jugar una ruleta rusa con el patrimonio familiar.

El experto recomienda escuchar el motor cuando está frío, es en ese momento cuando pueden aparecer ruidos asociados a válvulas o bielas. También aconseja observar el humo del escape: si es azul, podría indicar consumo de aceite, si es blanco y espeso, puede revelar problemas relacionados con el sistema de refrigeración.

Otro aspecto importante es el estado de los discos, las pastillas y el funcionamiento del sistema de frenos, que permiten conocer tanto la condición de la moto como el nivel de mantenimiento que recibió por parte de su anterior propietario.

En cuanto a las llantas, un desgaste irregular, deformaciones o golpes pueden representar gastos inmediatos y comprometer la seguridad en carretera. Asimismo, farolas dañadas o carenajes desajustados pueden ser señales de accidentes o falta de mantenimiento.

Ojo con los documentos

Hay veces que los problemas de una moto usada no están en el taller, sino en los papeles.

Para Carvajal, es necesario consultar:

El histórico vehicular del RUNT.

El certificado de tradición.

Posibles reclamaciones ante aseguradoras.

Igualmente, el experto recomienda verificar que el número de chasis (VIN) y el número del motor coincidan exactamente con los datos registrados en la tarjeta de propiedad y no presenten señales de alteración.

“El historial de mantenimiento también ofrece pistas valiosas sobre el cuidado que recibió la moto. Facturas de servicios, cambios de aceite, manuales originales y el duplicado de la llave son señales positivas. Estos elementos reflejan el nivel de organización y cuidado del propietario anterior”, destaca Carvajal.

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Antes de comprar, piense para qué necesita la moto

No todas las motos son para lo mismo y tener claro el uso que se le dará puede evitar una mala compra. Según expertos de Auteco, las necesidades de quien la usará terminan definiendo buena parte de la decisión.

Por ejemplo, si la moto será para moverse por la ciudad, hacer trayectos cortos o esquivar el tráfico diario, las scooters o motos de bajo cilindraje son una buena alternativa por su agilidad y bajo consumo. Si la moto será una herramienta de trabajo, es necesario priorizar la resistencia y los bajos costos de mantenimiento. Y si la idea es salir a carretera, la comodidad y la estabilidad pasan a ser protagonistas.

Otro aspecto importante es el consumo de gasolina, desde Auteco recuerdan que una moto eficiente no solo ayuda al bolsillo, sino que puede representar un ahorro importante con el tiempo. De hecho, los especialistas señalan que una diferencia de apenas 10% o 15% en eficiencia puede traducirse en un ahorro significativo al finalizar el año.

También vale la pena investigar cuánto cuestan repuestos y consumibles como las pastillas de freno, el kit de arrastre o las llantas, ya que algunos modelos tienen piezas considerablemente más caras. Asimismo, es recomendable fijarse en la presencia de tecnologías de seguridad como ABS o CBS.

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Los errores más comunes al comprar una moto usada

Uno de los errores más frecuentes es dejarse llevar por la emoción, el diseño, el color o un precio aparentemente bajo.

Carvajal advierte que omitir un peritaje profesional es una de las equivocaciones más costosas. “Una revisión especializada puede detectar daños estructurales, reparaciones mal realizadas o problemas internos del motor que no son evidentes a simple vista”, destaca.

Desde Auteco también recomiendan comparar varias opciones antes de decidir y no destinar todo el presupuesto a la moto, accesorios como el casco, los guantes y la chaqueta de protección también forman parte de la inversión.