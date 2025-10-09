¿Cuándo es necesario reemplazar las pastillas de freno del carro?

Con el paso del tiempo y los kilómetros, el desgaste de los frenos es inevitable, y por eso se convierten en una de las piezas más importantes que se deben revisar con regularidad. Foto: Freepik

Las pastillas de freno son uno de esos componentes que trabajan sin descanso cada vez que se pisa el pedal. Con el paso del tiempo y los kilómetros, el desgaste es inevitable, y por eso se convierten en una de las piezas más importantes que se deben revisar con regularidad.

Según el portal especializado Renting Finders, todos los vehículos cuentan con un sistema de frenos compuesto por discos y pastillas. Estas últimas se ubican dentro de una pinza que, al accionar el freno, presiona el disco para generar la fricción necesaria que detiene el carro.

Cada pastilla está formada por dos partes principales: un revestimiento que se encarga de la fricción y una base metálica que le da soporte. Por lo general, los carros tienen dos pastillas por cada disco, es decir, cuatro en cada eje (delantero y trasero). En los modelos más potentes o deportivos, el número puede ser mayor para ofrecer un frenado más preciso.

Cada vez que se frena, se produce un desgaste tanto en las pastillas como en los discos. Esa fricción, aunque necesaria, va reduciendo el material de ambos elementos. Por eso, la duración de las pastillas depende en gran medida del estilo de conducción, el tipo de vías por las que se maneje y la frecuencia de las frenadas.

De acuerdo con los expertos de Renting Finders, unas pastillas en condiciones normales pueden rendir hasta unos 50.000 kilómetros, aunque no siempre se llega a esa cifra. Factores como la forma de conducir, el tráfico urbano o la carga del vehículo pueden acortar su vida útil.

¿Cuándo se deben cambiar las pastillas de freno?

Si hay algo que no se puede pasar por alto en el mantenimiento de un carro es el sistema de frenos. Para conducir con tranquilidad y seguridad, los especialistas de Renting Finders recomiendan realizar una revisión completa en el taller al menos una vez al año.

Aunque lo habitual es reemplazar las pastillas después de recorrer unos 50.000 kilómetros, esta cifra puede variar según el tipo de conducción o las condiciones del entorno. Los expertos señalan que, si el grosor de la pastilla está por debajo del 30 % de su espesor original, lo más prudente es cambiarlas sin esperar más.

Una forma práctica de hacer una verificación visual consiste en observar a través de los radios de la llanta con ayuda de una linterna. Si al hacerlo se nota que las pastillas tienen menos de 3 milímetros de grosor, el cambio es urgente, ya que su capacidad de fricción se reduce notablemente y puede afectar la eficacia del frenado.

De acuerdo con Renting Finders, la duración de las pastillas de freno también depende del tipo de material con el que estén fabricadas:

Semimetálicas: Son las más comunes y económicas. Ofrecen un buen rendimiento general, aunque tienden a desgastar más rápido los discos.

Orgánicas: Brindan una frenada suave y silenciosa, pero su vida útil suele ser más corta y su costo un poco mayor.

Metálicas: Son más resistentes y soportan temperaturas elevadas, ideales para un uso intensivo.

Cerámicas: Destacan por su durabilidad, bajo nivel de ruido y excelente rendimiento. Se utilizan principalmente en los carros deportivos.

Adicionalmente, cuando las pastillas de freno comienzan a desgastarse, el carro suele avisar de distintas maneras. Una de las más comunes es escuchar un chirrido al frenar, señal de que el material de fricción está casi agotado.

En los carros más modernos, el propio sistema del vehículo puede mostrar una alerta en el tablero, encendiendo el testigo del freno para advertir que es momento de revisarlas.

También es importante prestar atención al nivel del líquido de frenos. Si baja más de lo habitual, puede ser un indicio de que las pastillas están delgadas.

¿Qué pasa si no se cambian las pastillas de freno a tiempo?

Ignorar el cambio de las pastillas de freno cuando ya están desgastadas puede tener consecuencias graves. A medida que pierden material, la capacidad de frenado disminuye, lo que incrementa el riesgo de accidentes, sobre todo en maniobras de emergencia o en calles mojadas.

Además del peligro, también está el costo. Si las pastillas llegan a desgastarse por completo, el metal de su base puede rozar directamente contra el disco, provocando daños más costosos y una reparación mucho más compleja.

Después de realizar el cambio, los especialistas aconsejan prestar atención al comportamiento del freno durante los primeros 300 kilómetros. En este periodo, las nuevas pastillas deben asentarse correctamente sobre el disco para alcanzar su máximo rendimiento.

