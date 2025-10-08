Cupra Terramar llega a Colombia: características y precio

Para el mercado colombiano, la Cupra Terramar estará disponible en seis tonos: Gris Timanfaya, Blanco Glacial, Azul Fiord, Negro Midnight, Azul Cosmos y Dark Void. Foto: Cupra

Cupra sigue ampliando su presencia en Colombia con la llegada de la Terramar, un SUV que se convierte en el segundo modelo de su portafolio en el país. Comparte plataforma con la Formentor, pero incorpora mejoras en espacio interior, equipamiento, confort y tecnología.

Aunque ambas utilizan la misma base estructural, la Terramar presenta un aumento en todas sus dimensiones: mide 4,51 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,58 de alto, lo que supone incrementos de 6,8 cm, 2,4 cm y 5,6 cm, respectivamente, frente al modelo mencionado. De acuerdo con el fabricante, estas proporciones se traducen en un habitáculo más amplio y más de 60 litros adicionales de capacidad en el baúl.

Diseñada en España y ensamblada en Hungría, la Terramar llega al mercado colombiano en la versión Dynamic, equipada con un motor 1.5 TSI que desarrolla 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, acompañado de la tecnología Mild Hybrid (híbrido ligero) que optimiza el consumo de combustible y mejora la eficiencia general del sistema.

En el exterior, la Terramar mantiene la identidad visual de Cupra, cuenta con rines bitono de 19 pulgadas, techo panorámico de cristal y volante multifuncional calefactable en cuero.

Dentro del habitáculo, la propuesta apunta a un entorno digital y funcional. El conductor dispone de un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, una pantalla táctil central de 12,9 pulgadas y un Head-Up Display a color, que proyecta la información principal directamente en el parabrisas.

El sistema de infoentretenimiento incluye un equipo de sonido Sennheiser con 11 altavoces y 340 vatios de potencia, conectividad inalámbrica y comandos por voz. A esto se suman la cámara 360° y los sensores de parqueo delanteros y traseros.

Ya en materia de confort, la marca señala que la Terramar ofrece un equipamiento pensado tanto para el uso diario como para los viajes largos. Incluye aire acondicionado Climatronic de tres zonas, acceso y arranque sin llave, asientos delanteros eléctricos y calefactables, además de un portón trasero con apertura manos libres. A esto se suman el cargador inalámbrico, los puertos USB-C, el freno de mano eléctrico con función Autohold, los espejos abatibles eléctricamente con vista inferior y los sensores de luz y lluvia.

El volante calefactable con botón de encendido complementa un conjunto orientado a brindar comodidad y practicidad, tanto en recorridos urbanos como en trayectos de mayor distancia.

En cuanto a la seguridad, el vehículo incorpora un paquete de asistencias a la conducción, entre ellas el frenado autónomo de emergencia, la alerta de tráfico cruzado, el monitoreo de fatiga del conductor y siete airbags. También dispone de control crucero adaptativo y asistente automático de parqueo, tecnologías que aportan seguridad y confianza al volante.

En Europa, el modelo obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, destacándose por su nivel de protección a ocupantes adultos, infantiles y peatones, además de la efectividad de sus sistemas de asistencia.

Para el mercado colombiano, la Cupra Terramar estará disponible en seis tonos: Gris Timanfaya, Blanco Glacial, Azul Fiord, Negro Midnight, Azul Cosmos y Dark Void.

Precio en Colombia

La nueva Cupra Terramar ya está disponible en Colombia con un precio de COP $176.990.000.

