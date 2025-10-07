Crecen las matrículas de eléctricos e híbridos en Colombia durante septiembre 2025

Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 12.366 vehículos eléctricos nuevos. Foto: Volvo

El mercado automotor colombiano impulsado por tecnologías limpias continúa consolidando su presencia en el país. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), septiembre de 2025 registró un crecimiento en la venta de vehículos eléctricos e híbridos frente al mismo mes de 2024.

En el caso de los vehículos eléctricos, las ventas aumentaron un 151%, alcanzando 1.858 unidades frente a las 740 registradas en septiembre del año anterior. Este segmento representó el 7,5% del total de vehículos vendidos en el mes.

Por su parte, las ventas de carros híbridos crecieron un 72,3%, con 7.102 unidades comercializadas frente a las 4.121 del mismo mes de 2024, lo que equivale al 28,6% del total de vehículos vendidos en septiembre.

De acuerdo con la información de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 12.366 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento del 170% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vehículos híbridos, se han matriculado 46.352 unidades, con un incremento del 63,1% frente al mismo lapso de 2024.

En el segmento de eléctricos, los SUV, automóviles y pick-ups se ubicaron entre los más vendidos, una tendencia que también se repite en el caso de los híbridos, donde estas tres categorías dominaron las ventas.

El análisis regional evidencia que las ciudades intermedias están desempeñando un papel clave en la adopción de estas tecnologías. En dicho mes, los mayores crecimientos en el registro de vehículos eléctricos se presentaron en Ibagué (2.200%), Manizales (1.500%) y Zipaquirá (1.300%). Para los híbridos, los incrementos más notables se registraron en Manizales (791%), La Paz - Cesar (267%) y Bucaramanga (229%).

Marcas y modelos de carros eléctricos más vendidos en Colombia

Entre enero y septiembre de 2025, las cinco marcas con mayor número de matrículas de vehículos eléctricos en Colombia fueron BYD, Kia, Volvo, Chery y Chevrolet, con participaciones de mercado del 54,0%, 8,0%, 6,4%, 3,2% y 3,2%, respectivamente. En conjunto, estas marcas concentraron el 75% del total de vehículos eléctricos matriculados durante los primeros nueve meses del año.

En el mes de septiembre, las cinco líneas más destacadas representaron el 58,1% del total de eléctricos registrados en el país. Las participaciones por modelo fueron las siguientes:

BYD Yuan Up: 424 unidades vendidas, equivalente al 22,8% del mercado.

BYD Seagull: 240 unidades registradas, con una participación del 12,9%.

Chevrolet Spark: 170 unidades matriculadas, lo que representa el 9,1% del mercado.

BYD Yuan Plus: 164 unidades vendidas, con una participación del 8,8%.

BYD Sealion: 81 unidades comercializadas, equivalente al 4,4% del mercado.

Marcas y modelos de carros híbridos más vendidos en Colombia

En los primeros nueve meses del año, las cinco marcas con mayor número de matrículas de vehículos híbridos en el país fueron Toyota, Suzuki, Mazda, Kia y Renault, con participaciones de mercado del 23,3%, 16,4%, 13,1%, 7,4% y 7,3%, respectivamente. En conjunto, estas marcas concentraron el 67,5% del total de vehículos híbridos matriculados durante ese lapso.

Ocupando los cinco primeros lugares del mercado, estas líneas representaron el 33,7% del total de vehículos híbridos matriculados en septiembre de 2025. Las participaciones por modelo fueron las siguientes:

Mazda CX-30: 641 unidades vendidas, equivalente al 9,0% del mercado.

Suzuki Swift: 482 unidades registradas, con una participación del 6,8%.

Toyota Corolla Cross: 475 unidades comercializadas, representando el 6,7% del mercado total.

Kia Sportage: 438 unidades vendidas, lo que equivale al 6,2% del mercado.

Toyota Corolla: 354 unidades registradas, con una participación del 5,0%.

