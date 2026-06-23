¿Cuántas vueltas debe llevar el tornillo de aire del carburador en una moto?

El tornillo de aire es el que regula una parte clave del funcionamiento del motor, es el que mezcla entre aire y gasolina. Foto: pexels

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A la hora de ajustar una moto carburada, uno de los puntos que más dudas genera es el famoso tornillo de aire. En talleres, rodadas y conversaciones entre motociclistas aparece esta pregunta: cuántas vueltas debe llevar según el cilindraje.

La respuesta es que no existe un número exacto, pero hay aspectos que vale la pena analizar.

Pero primero, vamos a definirlo. El tornillo de aire es el que regula una parte clave del funcionamiento del motor, es el que mezcla entre aire y gasolina.

Aunque es común escuchar frases como “las 125 van a dos vueltas” o “las 200 a dos vueltas y media”, esto no tiene sustento técnico como regla general. De acuerdo con Juan Pablo Llano, jefe de regulación técnica de Yamaha, no existe una calibración universal por cilindraje, ya que cada motor responde de manera diferente según su diseño, el tipo de carburador y las condiciones de uso.

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¿Qué pasa cuando el ajuste no es el correcto?

Según Llano, cuando el tornillo está demasiado cerrado, la mezcla se vuelve rica, es decir, con exceso de combustible. El motor empieza a dar señales como ralentí bajo, posible humo negro en el escape y un olor fuerte a gasolina.

En cambio, cuando el tornillo está demasiado abierto, la mezcla se empobrece, lo que significa que hay más aire del necesario. Acá el ralentí se vuelve demasiado alto, la moto puede apagarse en frío y presentar jalonazos. “En ambos casos, además del comportamiento del motor, es posible que la moto no cumpla con los niveles de emisiones exigidos”, señala Llano.

Además, ojo a este dato: el comportamiento del carburador no solo depende del motor, también influye mucho el lugar donde se usa la moto. Andrés Restrepo, jefe de postventa de AKT, explica que el ajuste del tornillo hace parte del seteo de carburación, que busca equilibrar la mezcla aire-combustible para encontrar un punto entre rendimiento, consumo y emisiones.

Un detalle clave es la altura sobre el nivel del mar, no es lo mismo una moto funcionando en Bogotá que en la costa, ya que la cantidad de oxígeno cambia y eso afecta la mezcla.

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¿Cómo se ajusta correctamente el tornillo de aire?

Aunque lo ideal siempre es seguir el manual del fabricante o acudir a un técnico calificado, hay un procedimiento base que suele funcionar como punto de partida.

A su turno, Llano recomienda este método general: