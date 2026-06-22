Cinco pueblos cálidos cerca de Bogotá para viajar este puente festivo

No siempre se trata de viajes largos ni de grandes planes, sino de encontrar un destino cercano donde la piscina, el sol y un cambio de ambiente sean suficientes para romper la rutina. Foto: Getty Images - Getty Images

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Se acerca el puente festivo y, para quienes viven en Bogotá, la idea de cambiar de clima y buscar un poco de calor empieza a tomar fuerza. No siempre se trata de viajes largos ni de grandes planes, sino de encontrar un destino cercano donde la piscina, el sol y un cambio de ambiente sean suficientes para romper la rutina.

Estos son cinco pueblos cálidos cerca de Bogotá favoritos para una escapada de fin de semana.

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Melgar

A poco más de dos horas de Bogotá, Melgar sigue siendo uno de los destinos más buscados cuando el plan es sol y piscina. Con temperaturas que rondan los 30 °C, este municipio del Tolima vive del turismo de descanso.

Los balnearios, las cascadas cercanas y los hoteles con amplias zonas húmedas hacen parte de su atractivo principal.

Anapoima

A unas dos horas de la capital, Anapoima combina tranquilidad y conexión con la naturaleza. Con temperaturas cercanas a los 30 °C, este destino es ideal para desconectarse del ruido.

Aquí los planes se mueven entre caminatas ecológicas, ciclopaseos, cuatrimotos y recorridos en medio de paisajes rurales. Es un lugar pensado para ir en familia, en pareja o con amigos.

Girardot

Girardot está a unas tres horas de Bogotá y sigue siendo uno de los clásicos del turismo cercano. Su clima, con temperaturas alrededor de los 23 °C, se combina con una oferta amplia de entretenimiento.

El Parque Acuático Piscilago es uno de sus grandes atractivos, con piscinas, toboganes y espacios que incluyen zoológico. También destaca el Parque de la Locomotora, un punto que conecta con la historia del transporte fluvial en Colombia. A esto se suma una oferta hotelera pensada para el descanso con piscina y actividades recreativas.

Por ser un sitio muy visitado tanto por turistas como propios cuenta con una variedad de lugares para esparcimiento y comercio.

Mirador del Alto de la Cruz: es ideal para mirar el Río Magdalena y las montañas de la Cordillera Central.

Embarcadero Turístico: cuenta con un paisaje diferente al de la ciudad, es un sitio comercial y turístico.

Iglesias: Cristo Resucitado Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Anunciación.

Sector del Ferrocarril: es una visita obligada al turista por la belleza de la estación del tren.

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Villeta

A dos horas de Bogotá, Villeta mezcla clima cálido con tradición. Conocida como la capital de la panela, este municipio ofrece una experiencia que va más allá del descanso.

Las visitas a fincas paneleras permiten conocer el proceso de la caña de azúcar, mientras que el Salto de los Micos se convierte en uno de los puntos naturales más visitados por quienes buscan contacto con la naturaleza.

Otros destinos que puede visitar en Villeta son:

Bocatoma de Bagazal: formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud, en este lugar es común el famoso paseo de olla.

Parque Principal La molienda: ubicado en el corazón de Villeta, está rodeado de varios monumentos y de una oferta gastronómica.

Salto Caiquero: caída natural de más de 10 metros, queda en la entrada del municipio a menos de 5 minutos del peaje que lleva su mismo nombre.​

La Mesa

A solo 90 minutos de Bogotá, La Mesa se ha convertido en una opción ideal para escapadas rápidas. Su clima cálido y su entorno natural hacen que el viaje sea corto, pero suficiente para cambiar completamente de ambiente.

Las caminatas ecológicas y el avistamiento de aves son parte de su encanto, junto con la tranquilidad que se respira en sus alrededores. Es un destino pensado para quienes quieren desconectarse sin complicarse demasiado con el trayecto.