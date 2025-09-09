Cuatro modelos exclusivos y ecológicos de Cupra debutan en el Salón de Múnich 2025

Esta nueva propuesta se distingue por integrar soluciones que reducen el impacto ambiental sin renunciar al diseño ni a la deportividad característica de Cupra. Foto: Cupra

Cupra aprovechó el escenario internacional del IAA Mobility Summit 2025, celebrado en Múnich del 8 al 14 de septiembre, para presentar las Tribe Edition de sus modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar. Estas versiones especiales ponen el acento en la sostenibilidad, el uso de materiales reciclados y la personalización.

De acuerdo con la marca, esta nueva propuesta se distingue por integrar soluciones que reducen el impacto ambiental sin renunciar al diseño ni a la deportividad característica de Cupra. Entre las novedades más destacadas figura la tecnología de tejido 3D en los asientos tipo Bucket, una técnica que permite confeccionar superficies con mayor precisión y que disminuye notablemente la generación de residuos durante la producción.

En el interior del vehículo, la consola central y los difusores de aire incorporan pintura de base biológica, mientras que los plásticos del habitáculo emplean hasta un 30% de material reciclado. A esto se suma la colaboración con la empresa alemana Manckiewicz, que desarrolló una pintura exclusiva en color Verde Sulphur, la cual, según la compañía, está formulada con un 15% de componentes de origen biológico y se aplica en molduras y marcos de difusores.

Paleta de colores y personalización exterior

Las versiones Tribe Edition incorporan una paleta de colores específica para cada modelo:

Bronce Century Mate , reservado para el Terramar.

Gris Magnetic Mate , disponible en el León y el Formentor.

Negro Midnight , una opción de corte más clásico.

Manganese Mate, el nuevo tono presentado, aplicable a toda la gama Tribe Edition.

Además de los nuevos colores, los vehículos incorporan emblemas Cupra con acabado cromado oscuro en la parte frontal y trasera, así como denominaciones específicas en la zaga. Para el fabricante, este conjunto de detalles busca resaltar la deportividad sin perder el enfoque premium que la marca impulsa en sus últimos lanzamientos.

Otro de los elementos destacados de las Tribe Edition son las nuevas llantas de aleación, fabricadas con un 20% de material reciclado. Estas piezas llaman la atención por la incorporación del color Verde Sulphur, que aporta una identidad visual diferenciada a la edición. En cuanto a las dimensiones, el Cupra León y el Formentor equipan llantas de 19 pulgadas, mientras que el Terramar recibe unas de 20 pulgadas, que caracterizan a un SUV.

El anuncio de las Tribe Edition estuvo acompañado de otras novedades en el marco del Salón de Múnich. La marca presentó un Cupra Raval camuflado, un modelo 100% eléctrico que llegará al mercado en 2026. Asimismo, se dio a conocer el Cupra Tindaya showcar, un prototipo que anticipa futuras líneas de diseño y soluciones tecnológicas que podrían trasladarse a modelos de producción.

Sobre estas presentaciones, Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de Cupra, destacó: “Cupra trabaja incesantemente por ofrecer vehículos que lleguen al corazón de su Tribu, atendiendo al deseo de individualidad y a la creciente demanda de soluciones sostenibles. Las exclusivas Tribe Edition aportan distinción y equilibrio medioambiental a varios modelos de la marca, tanto en el exterior como en el habitáculo, mediante la integración de tecnologías de última hornada que inspiran una nueva forma de pensar”.

Disponibilidad y producción

Según el comunicado de la marca, las nuevas versiones Tribe Edition estarán disponibles con todas las motorizaciones de los modelos mencionados. La producción comenzará en el último trimestre de 2025, con lo cual Cupra ampliará su portafolio de ediciones especiales orientadas a integrar soluciones de diseño y sostenibilidad.

Tecnología Versión Modelos disponibles Gasolina 1.5 TSI 150 CV León, León Sportstourer, Formentor 2.0 TSI 204 CV 4Drive León Sportstourer, Formentor, Terramar 2.0 TSI 265 CV Formentor, Terramar (4Drive) 2.0 TSI 300 CV León 2.0 TSI 333 CV 4Drive León Sportstourer, Formentor Diésel 2.0 TDI 150 CV León, León Sportstourer, Formentor Mild-Hybrid 1.5 eTSI 150 CV León, León Sportstourer, Formentor, Terramar Híbrido enchufable (PHEV) e-HYBRID 204 CV León, León Sportstourer, Formentor, Terramar e-HYBRID 272 CV León, León Sportstourer, Formentor, Terramar

