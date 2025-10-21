Logo El Espectador
Cupra Night debutó en Colombia con una experiencia exclusiva en Barranquilla

La primera edición del evento global contó con música en vivo, la presencia de invitados VIP y el lanzamiento del Cupra Terramar.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
21 de octubre de 2025 - 11:54 p. m.
En la Cupra Night – Terramar Edition, la marca no solo dio a conocer su nuevo modelo, sino que hizo realidad su visión de innovación, emoción y disrupción.
Foto: Cortesía
Cupra reafirmó su espíritu rebelde y vanguardista con la primera Cupra Night realizada en Colombia, un evento que marcó un nuevo capítulo en la historia de la marca. Este concepto, nacido en Múnich, Alemania, y llevado a ciudades como París, Barcelona, Manchester y Ciudad de México, tuvo su estreno nacional en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, que se convirtió en el epicentro de una noche llena de música, diseño y estilo.

Las Cupra Nights se distinguen en el mundo por ser fiestas exclusivas, con un sello propio que combina elegancia, innovación y el ADN rebelde de la marca. En esta ocasión, la marca clasificó su primera edición en Colombia como Terramar Edition, en alusión a su más reciente lanzamiento automotriz.

Más de 200 invitados disfrutaron de una noche especial, entre ellos reconocidas personalidades como Tatiana Angulo, Reina del Carnaval de Barranquilla 2025; Marcela García, Reina del Carnaval 2016; la diseñadora Laura Cepeda; el artista plástico Andrés Ribón; y Raúl Ocampo, embajador de la marca. La noche fue una experiencia multisensorial que fusionó el ADN rebelde de Cupra con la energía y el impulso imparable del Caribe colombiano.

Una noche de música, estilo y actitud

La música, uno de los pilares más fuertes de la marca, fue protagonista de la noche. La apertura estuvo a cargo de La Tripulación, que puso a bailar a los asistentes con una fusión de ritmos caribeños y sonidos contemporáneos. Luego, la barranquillera Aria Vega deslumbró como artista principal con una presentación cargada de fuerza vocal y conexión con el público. El cierre estuvo en manos del DJ Your Boyfriend, quien imprimió energía y personalidad al final de la velada, en perfecta sintonía con el estilo Cupra.

“Lanzar la primera edición de Cupra Night en Colombia, y hacerlo en Barranquilla, fue una decisión que refleja nuestra visión de marca: desafiar lo convencional, celebrar la autenticidad y conectar con una comunidad vibrante. La música es un lenguaje universal que nos permite expresar el carácter único de Cupra, y esta noche fue una muestra de cómo nuestra marca trasciende lo automotriz para convertirse en una experiencia cultural”, afirmó Nataly Ortiz, gerente de Cupra Colombia.

En fotos: así se vivió la primera edición de Cupra Night

Con Cupra Night – Terramar Edition, la marca no solo presentó su nuevo modelo, sino que materializó su visión de innovación, emoción y disrupción. Este evento se suma a la lista global de experiencias que redefinen la manera en que Cupra conecta con su audiencia, consolidando su posición como un referente de sofisticación, tecnología y actitud.

Un formato que recorrerá Colombia

A futuro, Cupra proyecta llevar sus Cupra Nights a diferentes ciudades del país, fortaleciendo este formato como una manifestación de exclusividad, cultura y estilo. Cada edición buscará conectar con nuevas audiencias, promover la autenticidad y construir una comunidad que vibra con la innovación, la música y el diseño.

Fiel a su esencia, Cupra continúa desafiando lo establecido y elevando el concepto de movilidad hacia una experiencia emocional y cultural. Con Cupra Night, el sello de Barcelona reafirma su propósito: no seguir tendencias, sino crearlas.

Así es el Cupra Terramar

Mientras tanto, el Cupra Terramar representa la evolución del diseño deportivo con una mezcla perfecta de sofisticación y carácter audaz. Su parte frontal, con forma de nariz de tiburón y parrilla que integra sutilmente el logotipo de la marca, proyecta una estética moderna y poderosa. Los rines bitono Spectrum de 19 pulgadas refuerzan su deportividad, mientras que los espejos exteriores con ajuste eléctrico, función térmica y tilt down añaden funcionalidad y estilo.

La iluminación full LED con firma lumínica triangular, tecnología Coming Home y Leaving Home, junto con sensores de luz y lluvia, consolidan su identidad como un SUV de vanguardia. El techo panorámico de cristal eléctrico y las barras en negro brillante completan un conjunto visual que equilibra dinamismo, tecnología y elegancia.

En el interior, el Terramar ofrece una experiencia centrada en la deportividad, el confort y la conectividad. Sus sillas tipo bucket con ajuste eléctrico, memoria y calefacción brindan ergonomía y soporte; mientras que el sistema Climatronic de tres zonas garantiza el bienestar de todos los ocupantes. El Digital Cockpit de 10,25”, el head-up display y la pantalla táctil central de 12,9” con control por voz, CUPRA Full Link y cargador inalámbrico refuerzan su enfoque tecnológico.

El volante multifuncional en cuero, con levas de cambio y botón de encendido, destaca su carácter deportivo, mientras que la iluminación LED 360° configurable y el sistema de sonido Sennheiser premium con 11 altavoces y subwoofer de 340 W, junto con vidrios acústicos, crean una atmósfera envolvente que redefine la experiencia de conducción.

En materia de seguridad, el modelo ofrece un paquete integral con 7 airbags, sistema de frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y múltiples asistencias avanzadas a la conducción. El Cupra Terramar obtuvo la calificación de 5 estrellas Euro NCAP, destacando su máximo nivel de protección para pasajeros adultos y niños.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

