Estos son los tipos de faros más comunes: ¿cuál se adapta mejor a su carro?

Los faros cumplen un papel destacado en la seguridad y el desempeño de cualquier vehículo, al garantizar una visibilidad adecuada en distintas condiciones de conducción. Con el avance de la tecnología, el mercado ofrece hoy una amplia variedad de sistemas de iluminación que difieren en su diseño, eficiencia y alcance.

De acuerdo con Kia, la evolución de las luces para carros ha sido constante desde la aparición de las bombillas con filamento de tungsteno, un desarrollo que marcó el inicio de la iluminación vehicular. A comienzos de la década de 1960, estas fueron reemplazadas por los faros halógenos, una innovación que mejoró la luminosidad y el rendimiento, manteniéndose vigente durante varias décadas.

En los años noventa surgieron los faros HID (de descarga de alta intensidad), reconocidos por emitir una luz más blanca y potente. Trece años después, la incorporación de la tecnología LED transformó la industria, al ofrecer mayor eficiencia energética, una vida útil prolongada y la posibilidad de integrarse en diseños más estilizados.

Hoy en día, los faros halógenos aún se mantienen en circulación, principalmente en vehículos de gama media o de entrada. Sin embargo, los sistemas HID y LED se han posicionado como la opción preferida en los carros más recientes.

Para los expertos de Kia, al momento de elegir o reemplazar un sistema de iluminación, muchos conductores se enfocan principalmente en el diseño o la estética del faro, dejando de lado aspectos técnicos que son determinantes para la seguridad y el correcto funcionamiento del vehículo.

Uno de ellos es la alineación, ya que los faros están calibrados para proyectar la luz de manera precisa sobre la vía. Su inclinación varía según el lado de conducción de cada país y busca evitar el deslumbramiento de los demás usuarios.

Otro factor clave es el nivel de deslumbramiento y la intensidad lumínica, medidos en lúmenes, unidad que determina la cantidad de luz emitida por el sistema.

Tipos de faros más comunes

A continuación, los expertos de Kia mencionan los tres tipos de faros para carros más populares que puede encontrar en el mercado:

Faros halógenos

Durante décadas, los faros halógenos fueron el estándar de la industria gracias a su sencillez y bajo costo. Representaron una evolución frente a las antiguas bombillas incandescentes selladas que predominaban en los carros clásicos. Su funcionamiento se basa en el paso de corriente eléctrica a través de un filamento que genera calor y, en consecuencia, luz.

Esa constante producción térmica exige precaución al manipularlos, ya que cualquier contacto con residuos, grasa o humedad puede afectar su rendimiento o reducir su vida útil.

Aunque su intensidad luminosa no es la más alta, cumplen adecuadamente con los requerimientos básicos de visibilidad en entornos urbanos y carreteras secundarias.

Faros de xenón

A diferencia de los halógenos, no utilizan un filamento metálico, sino un arco eléctrico que se forma entre dos electrodos dentro de una cápsula llena de gas xenón. Este proceso genera una luz blanca o ligeramente azulada, de gran intensidad y con una temperatura de color más cercana a la luz natural.

Estos sistemas ofrecen una vida útil aproximada de 2.000 horas y pueden alcanzar hasta 3.000 lúmenes, más del doble que un faro halógeno convencional. Aunque requieren unos segundos para alcanzar su máximo brillo y una mayor energía inicial al encenderse, su consumo se reduce significativamente una vez en funcionamiento.

Faros LED

Los faros con tecnología LED (diodo emisor de luz) representan la evolución más reciente en sistemas de iluminación automotriz. Su popularidad se debe a la eficiencia energética, larga durabilidad y flexibilidad en el diseño. Según los expertos, un faro LED consume entre 15 y 18 vatios, frente a los 55 o 65 vatios de un halógeno o los 42 de un HID, lo que se traduce en un ahorro energético notable.

Además, su vida útil puede alcanzar entre 30.000 y 40.000 horas de funcionamiento, reduciendo la necesidad de reemplazos.

¿Cómo utilizar las luces del carro correctamente?

Además de mejorar la visibilidad del conductor, las luces cumplen un papel clave en la comunicación de maniobras y la prevención de riesgos. En este sentido, Pablo Sáenz, piloto experto de Michelin, resalta la importancia de las luces bajas en condiciones de lluvia o neblina, ya que proporcionan una iluminación uniforme sin generar reflejos excesivos en el agua o en las partículas suspendidas en el aire. “A diferencia de las luces altas, que pueden provocar un efecto de rebote y reducir la visibilidad, las luces bajas permiten al conductor ver el camino con claridad sin deslumbrar a otros usuarios”, explica.

Otro tipo de iluminación que cumple una función específica son las luces antiniebla delanteras, diseñadas para su uso exclusivo en presencia de niebla densa, neblina intensa o lluvia torrencial que limite significativamente la visibilidad. Según Sáenz, estas luces proyectan un haz amplio y bajo, iluminando mejor la superficie de la carretera sin reflejarse en la niebla.

Por otro lado, las luces diurnas son una herramienta de seguridad pasiva que mejora la visibilidad del vehículo en cualquier condición de luz ambiental. Aunque pueden parecer innecesarias en días soleados, aumentan la percepción del carro por parte de otros conductores y peatones, reduciendo el riesgo de accidentes. “Su uso es especialmente beneficioso en zonas con cambios bruscos de iluminación, como túneles o pasos bajo puentes, donde un vehículo sin luces puede pasar desapercibido momentáneamente”, enfatiza el experto.

En entornos urbanos con buena iluminación, Sáenz recomienda utilizar únicamente las luces bajas para garantizar visibilidad sin deslumbrar a otros usuarios. “El uso de luces altas en estas condiciones es innecesario y puede afectar la visibilidad de peatones y conductores en sentido contrario”, señala.

Finalmente, el experto aconseja revisar periódicamente las luces de posición y los faros, ya que la contaminación lumínica y los reflejos en superficies mojadas pueden dificultar la percepción del entorno. Estas luces, también conocidas como luces de estacionamiento, son de baja intensidad y están diseñadas para hacer visible el vehículo cuando está detenido o circula en condiciones de poca luz sin necesidad de usar las luces principales.

Esto dice la ley en Colombia

En Colombia, el uso de las luces exteriores en los vehículos está regulado por el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). Según el Artículo 86, es obligatorio encenderlas entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, así como en condiciones de visibilidad adversas.

El incumplimiento de esta norma se considera una infracción de tránsito (código D08), que sanciona conducir sin luces o con alguna de ellas dañadas en los horarios o circunstancias exigidas por la ley. La multa correspondiente equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que en 2025 representa aproximadamente $1.423.500.

