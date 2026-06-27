Diferencias entre llantas radiales y convencionales en una moto: ventajas y cuál escoger

La principal diferencia entre ambos tipos de llanta está en su estructura interna. Foto: Magnific

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Elegir llantas para moto parece una decisión fácil hasta que aparecen términos como radial o convencional. Estas se ven en fichas técnicas, pero pocos tienen claro qué significa realmente cada una y, sobre todo, cómo puede cambiar la experiencia de manejo.

La principal diferencia entre ambos tipos de llanta está en su estructura interna. Según Alejandro Londoño, director de Marketing de Grupo UMA, las llantas convencionales o diagonales están construidas con capas que se cruzan entre sí formando una estructura más rígida, mientras que las radiales tienen sus capas ubicadas perpendicularmente al sentido de rodamiento y utilizan cinturones estabilizadores debajo de la banda de rodamiento.

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Las diferencias que sí se sienten al conducir

Según el experto, las diferencias se perciben principalmente en el comportamiento de la moto. “Las llantas radiales proporcionan una conducción más precisa, con mayor estabilidad en carretera y una mejor capacidad para mantener el contacto con el suelo durante las curvas”, menciona Londoño.

Por su parte, las convencionales conservan una característica muy valorada, su resistencia. Londoño señala que este tipo de neumáticos soporta mejor los impactos fuertes, las cargas pesadas o condiciones exigentes de trabajo. Por eso, todavía son utilizadas en motos destinadas a labores de reparto o transporte de carga.

Ahora hablemos de otro tema cuando se trata de llantas y es la temperatura de funcionamiento.

De acuerdo con Londoño, las llantas radiales tienen una ventaja en este aspecto porque su construcción permite disipar el calor con mayor eficiencia, esa capacidad ayuda a conservar un desempeño y disminución de desgastes.

Las llantas convencionales, en cambio, generan una mayor fricción interna por su estructura. Como consecuencia, trabajan a temperaturas más altas cuando se someten a largos recorridos o altas velocidades. Sin embargo, esto no significa que una dure más que la otra. “La vida útil dependerá del compuesto, la presión de inflado, el estilo de conducción, la carga transportada y el estado de las vías”, señala el experto.

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Entonces, ¿cuál escoger?

La respuesta depende más del uso que tendrá la moto, por ejemplo, si su moto es de mediano o alto cilindraje, realiza viajes por carretera o busca una mayor comodidad al conducir, las llantas radiales pueden ser una buena opción. Pero si usa la moto como herramienta de trabajo o transporta carga, una llanta convencional puede ofrecer mayores ventajas.

Londoño lo resume así: “La mejor llanta no es necesariamente la más avanzada tecnológicamente, sino aquella que se adapta correctamente al tipo de motocicleta, a las condiciones de uso y a las necesidades específicas del conductor”.