Diferencias entre una caja secuencial y caja CVT en carros: ventajas, problemas y consejos

La principal diferencia está en que una trabaja con cambios reales y definidos, mientras la otra busca una relación continua de funcionamiento. Foto: Getty Images - Getty Images

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Hoy en día las transmisiones se han convertido en una de las características que más influyen a la hora de manejar. Algunas privilegian el confort, mientras otras buscan una respuesta más rápida y una sensación de control más marcada.

En medio de esa variedad aparecen dos sistemas, la caja secuencial y la caja CVT. Aunque ambas cumplen la misma tarea de transmitir la potencia del motor hacia las ruedas, lo hacen de maneras completamente diferentes.

Según Carlos Badillo, experto de Renault, las cajas secuenciales funcionan mediante una sucesión ordenada de cambios, es decir, el conductor debe pasar de primera a segunda, de segunda a tercera y así sucesivamente. “No es posible saltar directamente de segunda a quinta sin pasar por las relaciones intermedias; justamente por ese comportamiento reciben el nombre de secuenciales”, señala el experto.

Badillo añade que este tipo de sistemas es común verlo en motocicletas y también aparece en algunos vehículos con enfoque deportivo o de altas prestaciones, donde la velocidad y la respuesta juegan un papel importante.

Pero la historia cambia con la caja CVT. Según explica el experto, este sistema no trabaja con marchas tradicionales ni con cambios de piñones como ocurre en una caja convencional. En su lugar, utiliza un conjunto de poleas y correas de alta resistencia que modifican continuamente la relación de transmisión.

Por eso, aunque algunos fabricantes indiquen que una CVT tiene seis o siete velocidades, Badillo aclara que realmente se trata de una simulación creada electrónicamente para que el conductor perciba cambios de marcha, aunque en realidad la transmisión opera de manera continua.

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Los problemas más comunes que pueden presentarse

Las fallas no siempre dependen exclusivamente del tipo de caja. Según Badillo, factores como la calidad del fabricante, el mantenimiento y el uso del vehículo también influyen. Sin embargo, hay riesgos que pueden presentarse.

En las cajas secuenciales, uno de los problemas que puede darse es el daño en una de las marchas. Como el sistema exige seguir una secuencia, una falla podría limitar la capacidad de seguir circulando.

También pueden presentarse bloqueos o cambios en falso, es decir, situaciones en las que la transmisión no termina de engranar correctamente una velocidad y el vehículo queda sin respuesta.

En las CVT los problemas se relacionan más con el desgaste o con la falta de mantenimiento. Según el experto, algunas fallas recurrentes pueden incluir daños internos asociados a la falta de cambios de aceite o problemas con las correas que permiten variar la relación de transmisión.

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Ojo a estas señales que pueden indicar que algo no anda bien

Las cajas generalmente dan algunas advertencias antes de una falla mayor.

Badillo recomienda prestar atención a síntomas como:

Dificultad para cambiar de marcha.

Ruidos extraños.

Cambios en falso frecuentes.

Jaloneos al arrancar.

Cambios bruscos entre velocidades.

Sensación de pérdida de respuesta.

Además, el experto recomienda respetar los programas de mantenimiento definidos por el fabricante, evitar sobreexigir el vehículo y no pasar por alto comportamientos extraños que antes no estaban presentes.