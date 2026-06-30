¿Pensando en comprar una moto? Cinco recomendaciones para hacer una compra segura

La moto dejó de ser solo un medio de transporte y se convirtió en una herramienta para trabajar, estudiar y generar ingresos. Foto: Cortesía Andi

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Las estafas digitales se han convertido en un riesgo cada vez más frecuente para quienes buscan comprar una moto en Colombia. Delincuentes están utilizando perfiles falsos en Google, páginas web fraudulentas, redes sociales y aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por concesionarios y marcas reconocidas.

De acuerdo con cifras recopiladas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, durante los últimos años se han reportado cerca de 3.000 casos relacionados con este tipo de fraude.

Según Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, los delincuentes están aprovechando la urgencia de algunos compradores por adquirir determinados modelos de motocicleta. “Cuando una moto tiene alta demanda y baja disponibilidad, aumenta el riesgo de que las personas acudan a canales no autorizados y terminen siendo víctimas de fraude”, explicó.

La situación cobra relevancia si se tiene en cuenta que la moto se ha convertido en uno de los principales medios de movilidad para millones de colombianos, especialmente como herramienta para trabajar, estudiar o desarrollar actividades productivas.

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¿Cómo han cambiado las estafas con motos?

Según la Andi, las modalidades de fraude relacionadas con la compra de motocicletas han cambiado durante los últimos años. Entre 2021 y 2022 predominaban casos aislados de hurto y situaciones asociadas con abuso de confianza.

Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer esquemas más estructurados que incluían cartas de crédito falsas, facturas adulteradas y casos de suplantación de identidad. Para 2025 y 2026, el gremio identificó un mayor nivel de sofisticación en estas prácticas, una situación que ha hecho más difícil detectar los engaños y que aumenta la importancia de verificar la información antes de realizar pagos o adelantar cualquier trámite.

Entre las modalidades identificadas aparecen:

Perfiles falsos en Google y contacto por WhatsApp, cerca del 48 % de los casos.

Pagos solicitados a billeteras digitales de terceros, 30 %.

Documentos adulterados, 12 %.

Páginas web falsas que imitan marcas o concesionarios, 10 %.

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Cinco consejos para hacer una compra segura

Ante este panorama, Movemos Colombia —iniciativa liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi junto con ensambladoras del país— comparte una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de caer en estafas: