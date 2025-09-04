Ecoconducción: ¿qué es y cómo funciona en los vehículos?

La ecoconducción se fundamenta en tres principios esenciales: anticipar, conducir con suavidad y mantener constancia. Foto: pexels

La ecoconducción gana relevancia en la movilidad moderna, no como una moda pasajera, sino como un enfoque que busca transformar los hábitos de manejo hacia prácticas más eficientes y responsables con el medioambiente. Este concepto resulta importante para quienes desean optimizar el uso de su vehículo, disminuir el gasto en combustible o energía y, al mismo tiempo, contribuir a una movilidad más sostenible.

Julián Leal, piloto experto de Michelin, explica que la ecoconducción se fundamenta en tres principios esenciales: anticipar, conducir con suavidad y mantener constancia. A diferencia de la conducción tradicional, que se centra en la reacción inmediata o en la rapidez, este enfoque propone prever las situaciones de la vía para evitar frenadas bruscas y aceleraciones innecesarias.

“Se trata de aprovechar la inercia del vehículo, sostener una velocidad estable y reducir los tiempos en los que el motor permanece encendido sin necesidad”, precisa el especialista. Para Leal, la diferencia es clara: mientras la conducción convencional responde de manera instintiva, la ecoconducción orienta cada decisión hacia el ahorro de energía, el cuidado del carro y la disminución del impacto ambiental.

Aplicación en los carros eléctricos

En el caso de los carros eléctricos, los hábitos de conducción influyen de manera directa en la autonomía. Leal advierte que la diferencia puede estar entre llegar justo al destino o disponer de varios kilómetros adicionales. Su recomendación es conducir de manera progresiva, evitar aceleraciones bruscas y sostener una velocidad estable.

El experto también destaca el papel de la frenada regenerativa, que permite recuperar parte de la carga en cada detención. Otro consejo es preparar el vehículo antes de iniciar el trayecto, por ejemplo, climatizándolo mientras está conectado a la corriente, con el fin de evitar consumos innecesarios en la ruta. “Incluso pequeños cambios como bajar algunos kilómetros por hora respecto al máximo permitido o usar de manera eficiente el aire acondicionado pueden extender notablemente la autonomía”, enfatiza Leal.

El papel de las llantas en la eficiencia

Más allá de los hábitos de conducción, Leal subraya la importancia de las llantas como elemento decisivo en la eficiencia, ya que son el único punto de contacto entre el carro y la vía. Una presión adecuada, explica, disminuye la fricción, mejora la autonomía y prolonga la vida útil, mientras que un inflado incorrecto incrementa el consumo, acelera el desgaste y compromete la seguridad.

Para el piloto experto, la elección de la llanta debe responder a las condiciones y necesidades del usuario. “Un carro urbano, un SUV de carretera o un vehículo de uso mixto requieren características distintas como adherencia, dirigibilidad, duración o robustez. La clave está en seleccionar la llanta adecuada para cada tipo de vehículo y entorno de uso”, puntualiza.

Mantenimiento preventivo como aliado

Leal enfatiza que, en su experiencia, el mantenimiento preventivo es un pilar para garantizar la eficiencia y la durabilidad de los vehículos. Acciones tan simples como mantener la presión de las llantas, revisar la alineación o verificar el estado de frenos y suspensión evitan consumos innecesarios y desgastes prematuros.

“La batería, como corazón del vehículo, requiere controles de temperatura, actualizaciones de software y cuidados periódicos para mantener su autonomía. Incluso sistemas como el aire acondicionado, si no trabajan correctamente, pueden disparar el gasto energético”, advierte Leal. Para el especialista, un programa de mantenimiento preventivo reduce costos, aumenta la confiabilidad y asegura que el vehículo esté siempre listo para enfrentar los retos de la movilidad eléctrica.

Errores frecuentes al aplicar la ecoconducción

De acuerdo con Leal, muchos conductores cometen errores al intentar implementar estas prácticas. Entre los más comunes señala:

Creer que ecoconducción significa manejar despacio o con exceso de precaución. Lo esencial es la fluidez y la anticipación.

Frenar fuerte y luego acelerar de golpe, anulando cualquier ahorro energético.

No revisar la presión de las llantas con la frecuencia y precisión necesarias.

Confiar únicamente en el modo “eco” del vehículo, sin ajustar hábitos de manejo agresivos.

Olvidar que el mantenimiento preventivo (llantas, frenos, batería) es parte primordial de la conducción eficiente.

“El verdadero cambio no está en la velocidad, sino en la constancia y en la forma en la que se toman las decisiones al volante”, aclara el experto.

Avances tecnológicos que impulsan la ecoconducción

Finalmente, Leal resalta que la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental de la ecoconducción. Sistemas como el control crucero adaptativo, los asistentes de velocidad y las rutas inteligentes permiten mantener un manejo más constante y eficiente.

El especialista también destaca los avances en llantas conectadas y sensores que monitorean presión, temperatura y desgaste en tiempo real. “La gestión predictiva de energía, que anticipa el consumo según la ruta o el clima, y el desarrollo de materiales que reducen la resistencia al rodamiento sin sacrificar seguridad, son innovaciones que ya están transformando la forma de conducir”, comenta.

De cara al futuro, Leal anticipa que la integración entre vehículos e infraestructura será determinante. En los eléctricos e híbridos, estaciones de carga capaces de preparar la batería antes del viaje harán que conducir de manera eficiente sea cada vez más natural. “Desde Michelin, el compromiso es que estas innovaciones estén disponibles en Colombia para promover una movilidad más segura y sostenible”, concluye.

