BMW presenta Vision CE, un prototipo de moto que elimina el uso de casco

BMW señala que este proyecto forma parte de sus iniciativas para replantear la movilidad urbana mediante soluciones eléctricas y libres de emisiones. Foto: BMW Motorrad

En el Salón del Automóvil de Múnich 2025, que se llevará a cabo del 9 al 14 de septiembre, el Grupo BMW presentará la BMW Motorrad Vision CE, un prototipo que anticipa la ruta de la marca hacia la movilidad eléctrica en entornos urbanos.

El modelo integra una propulsión libre de emisiones con un concepto de seguridad que elimina la necesidad de casco y ropa protectora, marcando un cambio en la manera de concebir el transporte urbano en dos ruedas.

Según la compañía, la Vision CE busca introducir un nuevo enfoque en el diseño de motocicletas eléctricas, en concordancia con la estrategia de sostenibilidad del Grupo BMW. El fabricante señala que este proyecto forma parte de sus iniciativas para replantear la movilidad urbana mediante soluciones eléctricas y libres de emisiones.

La trayectoria de la marca en esta línea se remonta a la BMW C1, lanzada hace 25 años, un scooter con carrocería de seguridad que también permitía prescindir del casco. Posteriormente, en 2014, se introdujo la BMW C evolution, pionera en combinar diseño con propulsión eléctrica. Más tarde, en 2022 debutó la BMW CE 04, scooter eléctrico urbano, y en 2024 se incorporó la BMW CE 02, ampliando la gama de movilidad eléctrica de la marca.

Seguridad y diseño: el núcleo de la Vision CE

El aspecto central de la BMW Motorrad Vision CE es su concepto de seguridad, basado en una estructura metálica tubular conocida como “jaula”. De acuerdo con el fabricante, esta solución, junto con un asiento diseñado con cinturón de seguridad, permite prescindir del casco y de la indumentaria protectora convencional sin comprometer la protección del conductor.

BMW indica que la “jaula” tiene una altura reducida y un diseño abierto, acompañado de una distancia entre ejes más larga de lo habitual. Según la marca, el uso de aluminio revestido en superficies visibles responde a un criterio técnico, mientras que la combinación de blanco mate y negro de contraste conforma el esquema de color elegido. El asiento presenta un acabado mate con inscripción integrada y se añaden detalles en rojo neón en los gráficos.

Entre las innovaciones también se incluye un sistema de autoequilibrado, que mantiene la moto estable al detenerse y facilita las maniobras al subir o bajar del vehículo.

Aunque la compañía aún no ha revelado información sobre la motorización ni el peso del modelo, es posible que herede la configuración de la BMW CE 04, equipada con una batería de 8,9 kWh, 42 caballos de potencia y 62 Nm de torque.

