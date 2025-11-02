Efecto túnel: ¿qué es y cómo evitarlo al manejar carro?

Este fenómeno merece atención porque limita la percepción lateral, un punto importante para tomar decisiones seguras en la vía. Foto: pexels

Imagine por un momento que va manejando por un túnel muy oscuro: puede ver claramente lo que tiene justo al frente, pero todo lo que ocurre a los costados se pierde, como si desapareciera. Esa sensación no siempre tiene que ver con un túnel real. En conducción se conoce como efecto túnel, y suele aparecer cuando se alcanza una velocidad elevada o cuando el cuerpo entra en estado de tensión.

Según voceros de Ford, este fenómeno merece atención porque limita la percepción lateral, un punto importante para tomar decisiones seguras en la vía. Cuando ocurre, detalles importantes comienzan a pasar desapercibidos, como las señales de tránsito, vehículos que se aproximan desde el costado o incluso peatones que cruzan sin previo aviso. Y lo más preocupante es que, al aumentar la velocidad, la visión se vuelve todavía más estrecha, reduciendo la capacidad de reaccionar a tiempo frente a cualquier imprevisto.

¿Cuándo se presenta el efecto túnel al manejar?

Los especialistas de Ford explican que el efecto túnel comienza a aparecer a partir de los 100 km/h y se intensifica al superar los 140-150 km/h. A esas velocidades, la visión lateral se reduce notablemente y el conductor se enfoca casi por completo en lo que tiene justo al frente.

Para dimensionarlo, a unos 65 km/h el ángulo de visión es cercano a 70 grados, lo que permite ver mejor lo que pasa alrededor. Pero al llegar a 150 km/h, ese campo visual baja a unos 18 grados, dejando solo un punto pequeño y claro al frente. Con menos información visual, aumenta la probabilidad de no detectar señales, peatones o vehículos que se acercan por los costados.

Así puede evitar el efecto túnel

Aunque el efecto túnel es más común cuando se conduce a velocidades altas, hay varias acciones sencillas que ayudan a mantener un campo visual amplio y una mejor capacidad de reacción. La idea es conducir de forma más consciente, reducir el cansancio y apoyarse en herramientas que hoy están disponibles en la mayoría de los carros modernos.

Para los expertos de Ford, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Mantener una velocidad moderada: al ir más despacio, el campo de visión se amplía y es más fácil identificar señales, peatones o vehículos que se acercan desde los costados.

Evitar la fatiga: el cansancio reduce la atención y aumenta la probabilidad de que la vista se enfoque solo al frente. Descansar bien antes de conducir hace una gran diferencia.

Hacer pausas en viajes largos: detenerse cada cierto tiempo ayuda a despejar la mente y recuperar concentración.

Aprovechar las asistencias de manejo: tecnologías como alerta de punto ciego, mantenimiento de carril o frenado automático pueden apoyar cuando la visión se estrecha o cuando la reacción humana no es suficiente.

Mantener una postura correcta: sentarse bien y ajustar los espejos mejora la percepción del entorno y reduce la necesidad de girar excesivamente la cabeza.

