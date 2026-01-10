El Cadillac rosa de Elvis Presley vuelve a exhibirse en Orlando tras ser restaurado

Fotografía cedida por Dezerland Park que muestra un vehículo Cadillac de color rosado en forma de guitarra, del cantante de rock Elvis Presley, exhibido este jueves en el Dezerland Park, el Museo del Auto de Orlando, en Florida (EE.UU.). Foto: EFE - Dezerland Park

El Cadillac rosa en forma de guitarra del recordado Elvis Presley empezó a exhibirse desde este jueves en el Museo del Auto de Orlando, en Florida, tras un proceso de renovación que se extendió por cerca de cuatro meses.

Se trata de un Cadillac Eldorado de 1970, modificado para parecer un instrumento musical, que se convertirá en una de las piezas centrales de la colección del museo, que alberga más de 2.500 vehículos catalogados como “raros e icónicos”.

Una restauración completa

El Museo del Auto de Orlando, ubicado dentro de Dezerland Park, informó en su sitio web que, tras una restauración completa, el vehículo se presenta nuevamente en su forma original.

“Tras una completa restauración, el icónico vehículo se desvelará en su forma completa, permitiendo a los fans experimentar el coche como estaba destinado para ser visto: llamativo, inolvidable y hecho para el rey. La celebración de revelación marca el debut del carro guitarra de Elvis completamente restaurado”, detalló el parque.

El automóvil, de casi 12,5 metros de largo, fue diseñado por Jay Ohrberg.

De Francia a Orlando

La exhibición del vehículo ocurre luego de su traslado al museo en septiembre pasado, tras su adquisición en Francia. Antes de llegar a Orlando, el Cadillac adornó un centro comercial y posteriormente estuvo en un tiradero de chatarra.

Antes de exhibirlo al público, el museo anunció que realizaría un proceso de restauración completo, que finalmente permitió su reapertura como pieza destacada de la colección.

¿Fue realmente de Elvis?

Aunque no existe consenso entre historiadores musicales y aficionados al mundo automotor sobre si Presley fue realmente propietario del vehículo o si lo condujo con frecuencia, el Cadillac ganó notoriedad entre los fanáticos luego de que el cantante llegara en él a un concierto en Las Vegas. Elvis Presley falleció en 1977, a los 42 años.

Eventos especiales para su presentación

Para el desvelamiento del automóvil, Dezerland Park anunció un evento especial los días 8 y 9 de enero, con un costo de entrada de 19,35 dólares.

Además, el fin de semana del 10 y 11 de enero se realizará un “Fin de semana de Rock and Roll”, con entretenimiento en vivo y acceso gratuito para quienes asistan vestidos como Elvis.

Un museo con más de 20 salas temáticas

El Museo del Auto de Orlando, considerado el segundo mejor de su tipo en Estados Unidos por la revista Travel + Leisure, cuenta con más de 20 salas temáticas dedicadas a distintos momentos y estilos de la historia automotriz.

Entre sus espacios se encuentran exhibiciones dedicadas a vehículos de superhéroes como el batimóvil, autos icónicos de Hollywood, colecciones vinculadas a las películas de James Bond, secciones militares con tanques y vehículos blindados, así como salas centradas en coches clásicos estadounidenses y europeos.

El museo también alberga salas dedicadas a marcas y estilos específicos, como Chrysler, Thunderbird, Harley-Davidson, Vespa, microcoches, bicicletas motorizadas, autos del Reino Unido, Francia, Israel y Cuba.

Cada sala propone un recorrido por distintas facetas de la cultura automotriz, con vehículos que marcaron época y forman parte del patrimonio visual e histórico del automóvil.

