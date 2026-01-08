Tarifas del SOAT 2026: ¿cuáles son los precios para carros y motos?

Aquí le contamos cómo quedaron establecidos los nuevos precios. Foto: Archivo

Con el inicio de este 2026 entraron a regir en Colombia los nuevos precios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un documento exigido para todos los vehículos que circulan por el país.

Las tarifas, definidas por la Superintendencia Financiera a finales de diciembre, incorporan ajustes diferenciados según el tipo de automotor, su cilindraje, antigüedad y nivel de riesgo asociado.

Aquí le contamos cómo quedaron establecidos los ajustes a las tarifas.

Cuánto cuesta el SOAT en 2026 según el vehículo

Para los ciclomotores, el valor establecido este año es de 124.100 pesos colombianos. En el caso de las motocicletas, el precio continúa segmentado por cilindraje:

Motos de menos de 100 c.c. tienen una tarifa de 256.200 COP

Motos entre 100 y 200 c.c., 343.300 COP

Motos que superan los 200 c.c., 761.400 COP

Los motocarros, tricimotos y cuadriciclos, incluidos aquellos destinados al transporte de cinco pasajeros, pagan 386.900 pesos colombianos.

En camperos y camionetas, las tarifas varían tanto por cilindraje como por antigüedad:

Menos de 1.500 c.c. y con menos de 10 años: 792.800 COP

Menos de 1.500 c.c. y con 10 años o más: 953.000 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y con menos de 10 años: 946.600 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y con 10 años o más: 1.121.400 COP

Más de 2.500 c.c. y con menos de 10 años: 1.110.300 COP

Más de 2.500 c.c. y con 10 años o más: 1.274.000 COP

En los vehículos familiares los precios van desde 447.300 pesos (para los modelos más pequeños y recientes), hasta 754.300 para aquellos con más de 2.500 c.c. y con mayor antigüedad:

Menos de 1.500 c.c. y con menos de 10 años: 447.300 COP

Menos de 1.500 c.c. y con 10 años o más: 592.900 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y con menos de 10 años: 544.700 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y con 10 años o más: 677.400 COP

Más de 2.500 c.c. y con menos de 10 años: 636.000 COP

Más de 2.500 c.c. y con 10 años o más: 754.300 COP

Para los vehículos con capacidad para seis o más pasajeros, las tarifas oscilan entre 797.300 y 1.281.600 pesos colombianos:

Menos de 2.500 c.c. y menos de 10 años: 797.300 COP

Menos de 2.500 c.c. y 10 o más años: 1.017.700 COP

2.500 c.c. o más y menos de 10 años: 1.067.300 COP

2.500 c.c. o más y 10 o más años: 1.281.600 COP

En cuanto a los autos de negocio, va desde los 281.600 pesos colombianos y puede alcanzar los 451.400 pesos colombianos, según el cilindraje:

Menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años: 281.600 COP

Menos de 1.500 c.c. y 10 o más años: 352.000 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y menos de 10 años: 350.000 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c. y 10 o más años: 432.400 COP

Más de 2.500 c.c. y menos de 10 años: 451.400 COP

Los vehículos de carga o mixtos pagan entre 888.400 y 1.621.900 pesos colombianos, dependiendo del peso:

Menos de 5 toneladas: 888.400 COP

Entre 5 y 15 toneladas: 1.282.800 COP

Más de 15 toneladas: 1.621.900 COP

Y, para los vehículos oficiales especiales, que son aquellos “al servicio de las fuerzas militares, policía y organismos estatales de seguridad; las ambulancias de toda clase; vehículos al servicio del cuerpo de bomberos; vehículos acondicionados para el transporte de valores y destinados al servicio de funcionarios diplomáticos o consulares”, según la clasificación de la Superfinanciera:

Menos de 1.500 c.c.: 999.500 COP

Entre 1.500 y 2.500 c.c.: 1.260.200 COP

Más de 2.500 c.c.: 1.510.600 COP

¿Qué cubre el SOAT y a quiénes protege?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, el SOAT no está diseñado para cubrir daños materiales. En realidad, garantiza la atención de las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito, y no distingue responsables o qué vehículos estuvieron implicados.

De acuerdo con la misma entidad, el seguro ampara al conductor, a los ocupantes del vehículo, a los pasajeros del transporte público y a los peatones. En los casos en los que el vehículo no cuenta con SOAT o no puede ser identificado, la atención de los afectados queda a cargo de la ADRES, a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT).

Las coberturas incluyen gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes; indemnización por incapacidad permanente hasta 180 SMDLV; y una cobertura de 750 SMDLV por muerte y gastos funerarios, además de los gastos de transporte y movilización de los lesionados.

La vigencia del SOAT puede confirmarse de manera digital a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Con la placa del vehículo y la validación de los datos del propietario, el sistema permite consultar si el seguro se encuentra activo y hasta qué fecha tiene cobertura.

Si aún tiene dudas sobre el valor final de su seguro, puede ingresar al simulador que ofrece la Superintendencia Financiera de Colombia en su página web y verificar la información. Recuerde que en la tarifa se integran un aporte del 52% a la ADRES y la tasa del RUNT, que se aplica de manera uniforme para todos los vehículos.

