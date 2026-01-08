BMW iX3: el carro eléctrico que reúne inteligencia artificial y conducción asistida

Siempre que el conductor quiera acelerar, frenar o girar, sus aportaciones se fusionan de forma fluida e intuitiva con el software habilitado por IA. Foto: BMW

El BMW iX3 se convirtió en uno de los principales focos de atención de CES 2026, al servir como plataforma de presentación de varias de las tecnologías que definirán la próxima etapa de la marca alemana.

El modelo, primer exponente de la Neue Klasse, reúne avances en interacción hombre-máquina, propulsión eléctrica, asistencia a la conducción y entretenimiento a bordo.

BMW confirmó que estas tecnologías no se limitarán a este vehículo. A partir de 2027, los desarrollos asociados a la Neue Klasse se integrarán progresivamente en 40 nuevos modelos y actualizaciones de su portafolio global.

Interacción con el vehículo y asistente potenciado por IA

Uno de los anuncios centrales fue la presentación pública, por primera vez, del BMW Intelligent Personal Assistant potenciado por inteligencia artificial e integrado con Amazon Alexa+. Según la compañía, se trata del primer fabricante que amplía su asistente de voz con esta tecnología, permitiendo una interacción más natural entre los ocupantes y el vehículo.

El sistema admite consultas múltiples en una sola frase y combina funciones del automóvil con acceso a información general. Esta nueva generación del asistente se apoya en un modelo de lenguaje grande (LLM) y comenzará a desplegarse de forma gradual, a partir de la segunda mitad de 2026, en modelos equipados con BMW Operating System 9 y X, inicialmente en Alemania y Estados Unidos.

Este desarrollo se integra con el BMW Panoramic iDrive, presentado en CES 2025, que mantiene el enfoque de “Hands on the Wheel, Eyes on the Road” mediante una combinación de controles físicos y funciones digitales.

Entretenimiento y ecosistema digital

En el apartado de entretenimiento, BMW destacó la expansión del ecosistema de aplicaciones disponible en BMW Operating System X. El iX3 permite la reproducción de video en la pantalla central cuando el vehículo está detenido, con acceso a servicios como Disney+ y la Video App impulsada por TiVo.

A esto se suma la incorporación de YouTube Music al BMW ConnectedDrive Store, ampliando una oferta que ya supera las 85 aplicaciones a nivel global. También se habilita el uso de Zoom para videollamadas cuando el vehículo está estacionado, pasando automáticamente a audio una vez se retoma la marcha.

Propulsión eléctrica de sexta generación

El BMW iX3 es también el primer modelo en integrar la tecnología BMW eDrive de sexta generación, desarrollada específicamente para la Neue Klasse. Esta incluye motores eléctricos de alta eficiencia, baterías de alto voltaje con celdas cilíndricas y arquitectura de 800V.

En su versión iX3 50 xDrive, el sistema de tracción total combina dos motores eléctricos que entregan una potencia conjunta de 345 kW (469 hp) y 645 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. La batería de 108,7 kWh útiles permite una autonomía de hasta 805 kilómetros (WLTP).

En carga rápida, el sistema admite hasta 400 kW, lo que permite añadir hasta 372 kilómetros de autonomía en diez minutos, además de incorporar funciones de carga bidireccional, incluida Vehicle-to-Load (V2L).

Dinámica de conducción y asistencia avanzada

Otro de los pilares del iX3 es el denominado Heart of Joy, una unidad de control central que gestiona transmisión, frenos, recuperación de energía y dirección, procesando la información hasta diez veces más rápido que sistemas convencionales. BMW señala que esta arquitectura mejora la eficiencia, la suavidad de conducción y la respuesta dinámica.

En materia de asistencia al conductor, el modelo integra una nueva “super computadora de conducción automatizada”, con mayor capacidad de procesamiento, y funciones como BMW Symbiotic Drive, que combina las acciones del conductor con el software de asistencia de forma continua.

Además, el carro cuenta con su capacidad Symbiotic Drive combinada con la asistencia al conductor para crear una experiencia de conducción completamente nueva. Siempre que el conductor quiera acelerar, frenar o girar, sus aportaciones se fusionan de forma fluida e intuitiva con el software habilitado por IA. El resultado es una nueva forma de placer de conducir.

Por ejemplo, el control de velocidad automático no se desactiva con una pulsación ligera del pedal del freno; en su lugar, solo se desconecta cuando el conductor frena con mayor intensidad. Del mismo modo, la asistencia de control de carril permanece activa incluso después de ligeros movimientos de dirección por parte del conductor.

Con el opcional BMW Highway / Motorway Assistant, los conductores pueden mantener las manos fuera del volante de forma continua a velocidades de hasta 85 mph / 130 km/h, permaneciendo atentos y listos para intervenir.

El sistema asiste en la guía del vehículo dentro del carril y también puede realizar cambios de carril automatizados cuando es necesario —según BMW, una confirmación con una simple mirada por parte del conductor es suficiente—.

Con la guía activa de rutas de BMW Maps, el sistema propone de manera proactiva cambios de carril en cruces y salidas de autopista, que pueden confirmarse con un rápido vistazo al espejo retrovisor exterior.

Su precio estimado es de COP 363,275,765.

