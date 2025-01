El “Fantasma” de Rolls-Royce: ya son 100 años del emblemático Phantom

Durante un siglo, el Rolls-Royce Phantom ha representado la cumbre de la artesanía automotriz, evolucionando a través de ocho generaciones con avances significativos. Foto: Rolls-Royce

Durante un siglo, el Rolls-Royce Phantom ha representado la cumbre de la artesanía automotriz, evolucionando a través de ocho generaciones con avances significativos. Este modelo, ensamblado de forma completamente artesanal en las instalaciones de la marca en Goodwood, Reino Unido -propiedad del fabricante alemán BMW-, se ha consolidado como un referente de personalización y creatividad. La fábrica se define como un “lienzo” donde clientes de diversas partes del mundo materializan ideas únicas inspiradas en el cine, la moda y la cultura, haciendo del Phantom una expresión de individualidad.

Chris Brownridge, director ejecutivo de Rolls-Royce Motor Cars, comentó que el Phantom, introducido hace cien años, encarna la esencia de la marca: ser el automóvil más lujoso, deseado y refinado del mundo. La historia del Phantom refleja la capacidad de Rolls-Royce para adaptarse a las necesidades de sus clientes sin ceder en los principios fundamentales de diseño e ingeniería, ofreciendo una plataforma para las más destacadas manifestaciones de arte y artesanía. “Estamos orgullosos de continuar esta tradición de excelencia, elegancia y serenidad en los próximos 100 años”, añadió.

En 2024, Rolls-Royce logró su tercer mejor resultado comercial global, entregando 5.712 unidades, aunque esta cifra representó una disminución del 5% respecto al año anterior.

A pesar de su estatus como modelo emblema, el Phantom no lideró las ventas de la marca. Ese rol fue asumido por el SUV Cullinan, seguido del Spectre, el primer cupé eléctrico de Rolls-Royce. Este último destacó como el más vendido en Europa y el segundo a nivel mundial, consolidándose como una pieza clave en la renovación de la oferta de la compañía.

El legado del Phantom: evolución de un ícono del lujo

El Rolls-Royce Phantom nació como el sucesor del emblemático Silver Ghost, marcando un punto de inflexión en la historia de la marca. Su desarrollo, liderado por el propio fundador Henry Royce, trajo consigo avances significativos, como un chasis completamente nuevo.

Su debut en 1925 no solo redefinió los estándares de sofisticación y lujo, sino que también inauguró una nueva etapa para la empresa.

El modelo experimentó una transformación notable en 1936 con la llegada del Phantom III, que incorporó un motor V12 para satisfacer las crecientes demandas de potencia de los clientes. Además, introdujo innovaciones tecnológicas como la suspensión delantera independiente, mejorando significativamente el confort en los viajes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Phantom IV se produjo entre 1950 y 1956, siendo exclusivo para familias reales y jefes de Estado, consolidando su prestigio como símbolo de estatus. Las generaciones posteriores, como los Phantom V y VI, incorporaron características innovadoras, incluyendo un sistema de climatización, que hoy en día es un elemento indispensable en los vehículos modernos.

En 2003, Rolls-Royce revitalizó su legado con el lanzamiento del Phantom VII, fabricado en las instalaciones de Goodwood bajo la dirección de su nuevo propietario, BMW. Este modelo marcó el inicio de una nueva etapa para la marca, manteniendo su esencia clásica mientras adoptaba tecnologías modernas y un diseño renovado.

En 2017, con la presentación del Phantom VIII, se introdujo “The Gallery”, un concepto innovador que permitió a los clientes personalizar el salpicadero con obras de arte exclusivas, consolidando a Rolls-Royce como un referente en personalización de lujo.

La denominación Phantom, utilizada por primera vez en 1925, debutó en un anuncio publicado en el periódico británico The Times. Este hecho marcó un cambio significativo en la identidad de los modelos de la marca, asociando el nombre Phantom con la satisfacción y el placer exclusivos que ofrece a sus propietarios.

“Rolls-Royce Ltd se complace en anunciar que, después de prolongadas pruebas, ahora pueden demostrar y aceptar pedidos de un nuevo chasis de 40/50 HP. El chasis de 40/50 HP que habían fabricado hasta ahora se venderá como antes... El chasis original de este tipo era el famoso Silver Ghost y, para evitar confusiones, dicho chasis se conocerá como el modelo Silver Ghost, mientras que el nuevo chasis se conocerá como el New Phantom”, anuncio original del periódico The Times, el sábado 2 de mayo de 1925.

Recientemente, Rolls-Royce anunció una inversión de 300 millones de libras en su planta de Goodwood. Esta iniciativa busca ampliar la capacidad de producción de vehículos personalizados, respondiendo así a las crecientes exigencias del mercado y fortaleciendo su posición como líder en lujo automotriz.