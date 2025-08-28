El Yangwang U9 de BYD se convierte en el carro eléctrico más rápido del mundo

Este vehículo utiliza el primer sistema de cuatro motores de alto rendimiento de 30.000 rpm, cada uno con una potencia máxima de 555 kW, lo que en conjunto supera los 3.000 caballos de fuerza. Foto: BYD

Yangwang, la marca de alta gama de BYD, alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz tras imponer un récord mundial de velocidad máxima para vehículos eléctricos. El superdeportivo U9 Track Edition registró 472,41 km/h el pasado 8 de agosto de 2025 en el circuito ATP Automotive Testing de Papenburg, Alemania, consolidándose como el carro eléctrico más rápido del planeta.

Este carro mantiene la misma plataforma e4 y la arquitectura DiSus-X del Yangwang U9 que actualmente se comercializa en China. Sin embargo, esta versión incorpora avances importantes, entre ellos la primera plataforma de ultra alto voltaje de 1.200 V producida en serie en el mundo, junto con un sistema de gestión térmica optimizado para soportar condiciones extremas.

Lograr una marca de esta magnitud exige potencia constante y un control absoluto a altas velocidades. Para responder a esta exigencia, el U9 Track Edition utiliza el primer sistema de cuatro motores de alto rendimiento de 30.000 rpm, cada uno con una potencia máxima de 555 kW, lo que en conjunto supera los 3.000 caballos de fuerza. Con ello, el superdeportivo alcanza una relación potencia-peso de 1.217 caballos por tonelada, una cifra que lo sitúa entre los vehículos más destacados de la industria y que refleja el avance tecnológico de BYD en el desarrollo de superdeportivos eléctricos.

472.41 km/h! At ATP Automotive Testing Papenburg, YANGWANG U9 Track Edition test vehicle breaks the world EV top speed record, rewriting the rulebook with a history-making run that pushes EV performance into a whole new dimension. This isn’t just speed, it’s the future on… pic.twitter.com/P9A1U0JHHX — BYD Global (@BYDGlobal) August 26, 2025

El desempeño de este vehículo no se explica únicamente por su potencia, sino también por la precisión con la que gestiona cada movimiento en pista. Según BYD, el sistema de vectorización de par independiente de cuatro motores, integrado en la plataforma e4, monitorea en tiempo real la respuesta de la carretera y ajusta el par de cada rueda más de 100 veces por segundo. Esta capacidad le permite mantener la estabilidad incluso a velocidades extremas, evitando pérdidas de tracción o deslizamientos.

A ello se suma el Sistema Inteligente de Carrocería DiSus-X, que regula la suspensión de forma independiente en cada esquina del vehículo mediante ajustes verticales rápidos. En aceleraciones intensas, curvas cerradas o superficies irregulares, el sistema reduce el cabeceo y el balanceo de la carrocería, transmitiendo mayor confianza al conductor y optimizando el contacto de las llantas con el asfalto.

BYD resalta que, mientras los superdeportivos convencionales dependen en gran medida de soluciones mecánicas, el U9 Track Edition combina la plataforma e4 con el DiSus-X para ofrecer un control inédito de la postura corporal. Con esta arquitectura, el modelo lleva más allá los estándares de seguridad y desempeño en el segmento de los superdeportivos eléctricos.

El vehículo conserva además el diseño aerodinámico del Yangwang U9 de serie, pero suma un divisor frontal de fibra de carbono mejorado y ya disponible en producción masiva. Estos elementos, según la marca, no solo reducen la resistencia al aire, sino que refuerzan la solidez técnica y la coherencia científica del modelo en escenarios de ultraalta velocidad.

El fabricante también puso especial atención en los neumáticos, un componente crítico en condiciones extremas de conducción. Con base en los resultados de pruebas previas y en la experiencia obtenida durante el récord alcanzado en Alemania en 2024, Yangwang estableció una colaboración con Giti Tire para desarrollar un neumático semi-slick específicamente orientado al circuito. Este diseño incorpora compuestos optimizados y una banda de rodadura adaptada al alto desempeño, lo que garantiza un equilibrio entre adherencia y control.

Para maximizar la eficiencia, se implementó un tratamiento de moleteado en la interfaz entre la rueda y la llanta, acompañado de un lubricante de alta viscosidad. Esta solución técnica reduce el deslizamiento relativo en situaciones de aceleración o frenada brusca, minimizando la pérdida de par y disminuyendo el desgaste del neumático. Para BYD, el resultado es un comportamiento más predecible y una mayor estabilidad en maniobras de alta exigencia, aspectos primordiales para soportar la velocidad alcanzada en la prueba.

El récord fue establecido por el piloto profesional alemán Marc Basseng, quien ya había estado al mando en la marca anterior conseguida en 2024. Tras completar la sesión en el circuito de Papenburg, destacó que el avance tecnológico del U9 Track Edition superó sus propias expectativas, al señalar: “El año pasado, pensé que había alcanzado mi máximo potencial. Nunca imaginé que rompería mi propio récord tan pronto, pero aquí estamos, en la misma pista, con nuevas tecnologías que lo han hecho posible”.

