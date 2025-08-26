Renault presenta el renovado Kiger con más potencia, diseño y seguridad

Por ahora, su comercialización estará enfocada en el mercado indio. Foto: Renault

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Renault Group anunció el lanzamiento del nuevo Kiger, un SUV compacto que evoluciona bajo la filosofía “Rethink Performance”. El modelo incorpora un motor turboalimentado de 100 caballos de potencia y más de 35 mejoras orientadas a reforzar su desempeño, la eficiencia en consumo de combustible y la relación costo-beneficio que caracteriza a este vehículo. Por ahora, su comercialización estará enfocada en el mercado indio, aunque surge la expectativa sobre una futura llegada a América Latina.

La actualización del Kiger se centra en ofrecer un estilo más moderno y una experiencia de conducción renovada. Estará disponible en cuatro acabados: Authentic, Evolution, Techno y Emotion, cada uno con un nivel diferente de equipamiento y tecnología.

Desde el punto de vista estético, el modelo refleja el pilar de diseño denominado “Express”, incorporando un frontal más robusto con la nueva identidad visual de Renault. Se suma una silueta de líneas cuadradas y gráficos extendidos tanto en la parte delantera como en la trasera, que refuerzan su carácter SUV.

El lanzamiento introduce el color exclusivo Amarillo Oasis, que se combina con elementos como parrilla negra reflectante, protector gris metalizado, llantas de aleación de diseño deportivo, techo bitono y gráficos diferenciadores. En total, la gama incluye siete opciones de color: además del nuevo Amarillo Oasis y el Gris Sombra, se mantienen el Rojo Radiante, Azul Caspio, Blanco Hielo Frío, Plata Luz de Luna y Negro Stealth.

Aunque presenta cambios en diseño y acabados, el nuevo Kiger conserva la ingeniería estructural del modelo original, priorizando la habitabilidad. Ofrece un habitáculo amplio con buen espacio para las rodillas en la segunda fila, varios compartimientos de almacenamiento y un baúl que llama la atención. En cuanto a experiencia de manejo, el SUV dispone de tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, que permiten ajustar la respuesta del vehículo según las necesidades de uso o las preferencias del conductor.

Le recomendamos leer: ¿Qué significan los números y letras del aceite de motor?

Rendimiento todoterreno

De acuerdo con Renault, este nuevo modelo está impulsado por un motor turboalimentado de 100 caballos de potencia y 160 Nm de par, que promete eficiencia en consumo sin sacrificar fuerza. Como alternativa, también se ofrece un motor atmosférico de 72 caballos y 96 Nm de par, pensado para quienes priorizan la simplicidad mecánica y un menor nivel de exigencia en el manejo.

La oferta mecánica se complementa con distintas opciones de transmisión, lo que permite adaptar el vehículo a las preferencias de cada conductor. La caja manual de 5 velocidades está dirigida a quienes buscan mayor control, mientras que la transmisión automática Easy-R se orienta a recorridos urbanos. Para un desempeño más refinado, Renault propone la caja CVT X-Tronic, equipada con la tecnología D-Step, que introduce transiciones escalonadas y elimina la sensación de estiramiento típica de las transmisiones continuas.

Otro aspecto clave en la renovación es la incorporación de la tecnología Mirror Bore Coating, aplicada en la superficie de los cilindros del motor. Este tratamiento, utilizado habitualmente en carros de carretas, reduce la fricción interna, mejora la eficiencia de combustible, incrementa la potencia disponible y extiende la durabilidad del propulsor.

Interior

El interior del nuevo Kiger incorpora asientos delanteros con ventilación y tapicería en cuero sintético ligero. El sistema de climatización ahora incluye salidas de aire para la segunda fila y un flujo de aire optimizado, lo que mejora la distribución de la temperatura en la cabina y reduce la percepción de ruido.

En materia tecnológica, el modelo introduce un sistema de cámara HD multivista que brinda al conductor imágenes en tiempo real desde diferentes ángulos. Según Renault, esta función facilita las maniobras en espacios reducidos y mejora la seguridad al estacionar.

El apartado de conectividad está liderado por un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil flotante de 8 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. El sonido, incorpora la tecnología 3D Arkamys con seis altavoces, que eleva la experiencia auditiva dentro del vehículo.

Renault también ha integrado soluciones prácticas para el día a día, como una guantera refrigerada, varios puertos USB distribuidos estratégicamente y una alerta de “retirada de pertenencias”, que recuerda al usuario verificar los objetos personales antes de abandonar el vehículo.

La seguridad ante todo

Renault Kiger incorpora un paquete de seguridad más completo, con seis airbags de serie que incluyen frontales, laterales y de cortina. Estas bolsas de aire forman parte de un conjunto de 21 elementos de protección estándar presentes en todas las versiones.

Dentro de estas características se destacan el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), el Sistema de Control de Tracción (TCS), el Asistente de Arranque en Pendiente (HSA), cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos y anclajes Isofix para la instalación segura de sillas infantiles.

Según Renault, la estructura del vehículo está desarrollada sobre la plataforma CMFA+, diseñada para optimizar la absorción de energía en caso de impacto. A esto se suman funciones de seguridad preventiva como el control de presión de llantas, el sistema de protección para peatones y la visibilidad que ofrece la cámara multivista, que en conjunto refuerzan la seguridad activa y pasiva del modelo.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.