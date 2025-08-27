Harley-Davidson exhibe 32 motos con más de 70 años de historia en Centro Chía

La exhibición, gratuita y abierta al público durante el horario habitual del centro comercial, estará distribuida en distintos espacios para ofrecer a los visitantes un recorrido por la evolución de la marca estadounidense. Foto: Cortesía Centro Chía

Del 29 al 31 de agosto, el Centro Comercial Centro Chía será escenario de una muestra especial que reúne 32 motocicletas Harley-Davidson, en un evento organizado junto al Classic Motor Club Sabana. La exhibición, gratuita y abierta al público durante el horario habitual del centro comercial, estará distribuida en distintos espacios para ofrecer a los visitantes un recorrido por la evolución de la marca estadounidense.

Harley-Davidson, con más de 120 años de trayectoria y presencia en más de 100 países, es reconocida como una de las compañías más influyentes de la industria de las dos ruedas. Los modelos en exhibición abarcan desde motocicletas de la década de 1950 hasta versiones actuales, reflejando el carácter clásico, rebelde y atemporal que distingue a la marca.

La muestra busca atraer a coleccionistas, fotógrafos, familias y entusiastas de las motocicletas, quienes podrán disfrutar de un plan cultural y visualmente atractivo. Para complementar la experiencia, se habilitará un espacio destinado a fotografías, pensado para que los asistentes conserven un recuerdo de su visita.

Henry Ruiz, director de mercadeo de Centro Chía, destacó que esta iniciativa refuerza el propósito del centro comercial de ofrecer experiencias memorables: “La exhibición no solo resalta la evolución de Harley-Davidson, también es un homenaje a quienes sienten pasión por la libertad, el diseño y la cultura del motociclismo”.

De acuerdo con Ruiz, la alianza con el Classic Motor Club Sabana aporta un valor especial al evento, ya que permite mostrar la historia de la marca desde la perspectiva de coleccionistas y expertos que han dedicado años a la conservación de estas motocicletas. Por su parte, el Classic Motor Club Sabana resalta que esta no es una exposición comercial, sino una celebración ciudadana del legado de Harley-Davidson, abierta a todas las generaciones.

La actividad también busca fortalecer el vínculo de la comunidad motera con la región y despertar interés en los jóvenes por un motociclismo responsable y apasionado. Según los organizadores, este tipo de iniciativas contribuye a consolidar a la Sabana como un destino de experiencias que integran cultura, entretenimiento y familia.

Una selección que recorre más de siete décadas de historia

La elección de las 32 motocicletas Harley-Davidson que se presentarán en Centro Chía estuvo a cargo del Classic Motor Club Sabana, aliado en la organización del evento. “Las motocicletas provienen de colecciones privadas, cuyos propietarios han dedicado años a conservar y mantener en óptimas condiciones modelos que van desde la década de 1950 hasta la actualidad”, señaló Ruiz.

El directivo también destacó que, aunque esta exhibición no corresponde a una activación oficial de la marca, sí refleja el aprecio y la admiración que Harley-Davidson ha generado en Colombia. “La comunidad Harley se ha consolidado como un grupo diverso y apasionado que mantiene vigente el estilo de vida asociado con la marca. Desde recorridos de larga distancia hasta clubes de coleccionistas, la cultura Harley-Davidson ha logrado mantenerse viva y trascender generaciones”, añadió.

Entre los modelos que estarán en la exhibición sobresalen:

Harley-Davidson Panhead – 1947

Harley-Davidson Servibike – 1953

Harley-Davidson Hydra-Glide – 1954

Harley-Davidson Fatboy (Sidecar) – 1991

Harley-Davidson Sporter – 1998

Harley-Davidson Softail Deluxe – 2008

Harley-Davidson Street Glide – 2014

Harley-Davidson Heritage – 2015

Harley-Davidson Ultra CVO – 2017

Harley-Davidson Softail Slim – 2019

