Equipo para moto en clima caliente: ¿cómo protegerse del calor?

Los colores claros reflejan la luz solar y reducen la absorción de calor. Foto: freepik

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Montar una moto en días calurosos trae desafíos, la combinación de calor, humedad y equipo puede hacer incómodo hasta un recorrido corto. Sin embargo, es posible reducir esta sensación y manejar con mayor comodidad si se eligen las prendas y los accesorios adecuados para las altas temperaturas.

De acuerdo con el portal especializado Riders Share, los colores claros reflejan la luz solar y reducen la absorción de calor, mientras que las telas transpirables permiten la circulación del aire y ayudan a mantener el cuerpo más fresco.

Por eso, al momento de rodar en clima caliente, no solo es importante fijarse en la protección que ofrece cada prenda, sino también en los materiales, la ventilación y la capacidad para facilitar la circulación del aire.

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Según Sequoia Speed, empresa especializada en accesorios para motociclistas, una buena chaqueta debe adaptarse a las condiciones del clima sin dejar de ofrecer protección. Para los que manejan en temperaturas altas, la recomendación es elegir prendas fabricadas con materiales que favorezcan la ventilación, como las mallas textiles de alta tenacidad y los forros interiores de poliéster respirable.

Por su parte, Inducascos señala que, entre las opciones al comprar un casco, es importante buscar uno con entradas de aire en la parte frontal y salidas en la zona posterior, además de un visor solar integrado con protección UV, que pueda ayudar a reducir la exposición y el deslumbramiento.

A estas alternativas se suman algunos accesorios diseñados para ayudar a controlar la temperatura corporal. Riders Share menciona los chalecos y las envolturas de enfriamiento para el cuello como opciones que pueden contribuir a disminuir el calor. Estos elementos funcionan mediante refrigeración por evaporación y, en el caso de las envolturas para el cuello, buscan proporcionar una sensación refrescante en esta zona.

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Consejos para manejar moto en clima caliente

Auteco señala varias medidas que pueden ayudar a hacer más llevaderos estos recorridos: