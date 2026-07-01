¿Es malo acelerar el motor cuando está frío? Esto podría pasarle a su carro

Esperar uno o dos minutos es suficiente para que el aceite recorra los componentes necesarios. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay hábitos que muchos conductores siempre hacen. Uno de ellos ocurre apenas se prende el carro y, casi de inmediato, pisan el acelerador con fuerza para salir rápido o para despertar el motor. Aunque parece una acción inofensiva, hacerlo seguido podría traer consecuencias que se sienten con el paso del tiempo.

La razón no tiene que ver exactamente con que el motor esté frío, como se cree, el punto está en la lubricación.

Según Carlos Badillo, experto de Renault, cuando un vehículo permanece apagado por varias horas ocurre un proceso completamente normal dentro del motor, el aceite que protege las piezas internas comienza a descender hacia la parte inferior.

Cuando el conductor enciende el carro, la bomba de lubricación comienza a funcionar y empieza a distribuir nuevamente el aceite por todo el sistema. Sin embargo, algunas piezas todavía están recuperando esa película de protección que evita fricción y desgaste.

Pero ¿qué puede pasarle al carro? Según Badillo, acelerar bruscamente cuando el aceite aún no ha llegado completamente a todos los componentes podría generar un desgaste prematuro en algunas piezas internas del motor.

Además, el experto señala que exigir el motor antes de alcanzar una temperatura adecuada también podría aumentar el consumo de combustible y reducir la eficiencia de su funcionamiento.

Le puede interesar: ¿Pensando en comprar una moto? Cinco recomendaciones para hacer una compra segura

¿Todos los motores se comportan igual?

La respuesta es no. Badillo explica que los motores diésel tienen algunas diferencias frente a los de gasolina, en ellos, la temperatura sí juega un papel más importante para lograr una combustión eficiente. “En los diésel es necesario un precalentamiento del motor porque la ignición depende en cierta manera de la temperatura idónea”, indicó.

En el caso de los vehículos híbridos completos o híbridos enchufables, el comportamiento puede variar porque muchos arrancan inicialmente utilizando el sistema eléctrico. Eso permite que el motor de combustión tenga algunos instantes adicionales para lubricarse antes de entrar en funcionamiento.

Por su parte, los motores turboalimentados requieren una atención adicional porque el turbo también necesita lubricación. “El turbo es una de las partes que tiene que ir lubricada y refrigerada para evitar daños”, señaló el experto de Renault.

Le recomendamos leer: ¿Cada cuánto cambiar el filtro de aire del carro y cómo saber si ya necesita reemplazo?

¿Cuánto tiempo hay que dejar calentando el carro?

Durante años se adoptó la costumbre de dejar el carro encendido por largos periodos al iniciar la marcha, era una práctica muy común, especialmente en vehículos antiguos.

Pero los carros modernos funcionan de manera diferente. Según Badillo, existe una idea equivocada alrededor de la expresión “calentar el carro”. Más que calentarlo, es dejar lubricar el motor.

De acuerdo con su análisis, esperar uno o dos minutos es suficiente para que el aceite recorra los componentes necesarios. Para Badillo, más de dos minutos ya sería innecesario y representaría una pérdida de combustible.

Además, explica que los antiguos carros con carburador sí generaban sensaciones distintas mientras alcanzaban temperatura. “Muchos se sentían pesados, ahogados o con poca respuesta al acelerador, esa percepción llevó a pensar que todos los carros debían pasar varios minutos detenidos antes de iniciar la marcha. No obstante, los sistemas modernos de inyección electrónica cambiaron ese comportamiento”, concluyó Badillo.