Estas prácticas están dañando el motor de su carro sin que se dé cuenta 

El motor requiere cuidados que implican tener buenos hábitos de conducción. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El motor es el corazón de un carro. Es la pieza donde inicia el proceso que termina en la rueda, que conduce al movimiento. De su salud depende el funcionamiento del vehículo, por eso es importante promover su buen funcionamiento por medio de prácticas correctas y cuidados que en muchos casos se resumen en llevar los mantenimientos al día.

El equipo de El mecánico recomienda, de El Espectador, conversó con el experto y director de AutoTrain, Ricardo Osorio, quien habló sobre las prácticas que pueden generar daños en su motor, así como la importancia de buenos hábitos de manejo.

Temperatura de operación

Una de las prácticas que pueden afectar el correcto funcionamiento del motor de un carro, como generar un daño a largo plazo, es no ser conscientes de la temperatura de operación del carro, sea cual sea su especificación, si tenga turbo o no, o sea de gasolina o diésel.

El experto explica que todos los tipos de motor tienen unas condiciones para operar, y aunque “la correcta temperatura de operación hoy en día se consigue muy rápidamente”, hay quienes no encienden el vehículo e inician una marcha suave mientras el vehículo alcanza sus condiciones óptimas de operación.

Pisar a fondo después del encendido

“Una de las causas más comunes por las que los motores se dañan es cualquier esfuerzo o sobrerrevolución que se haga de forma desmedida cuando el vehículo está en frío… Es un mal hábito encenderlo y ahí mismo acelerarlo a altas revoluciones”, explica Osorio.

De hecho, debido a su configuración, los vehículos con motores diésel son más sensibles a esta práctica. Por eso, un inicio de marcha correcto es aquel que se acompaña de un comienzo de marcha suave… por lo menos por un par de minutos- de cuatro a cinco minutos.

No manejar a las revoluciones correctas

“Una vez llegado a temperatura de operación, el motor debe trabajar en un rango donde es óptimo, donde tiene el mejor torque -esto se indica en la ficha de cada carro-, las mejores condiciones de eficiencia”, señala el experto.

Esto quiere decir que cuando el motor alcanzó la temperatura adecuada para el funcionamiento, la persona al volante debe conducir a un rango de revoluciones adecuado, donde el carro entrega su mejor expresión sin sentirse forzado o reducido en capacidades, es decir, en el rango de torque indicado en la ficha técnica.

Puede interesarle: Nuevo Volkswagen Virtus en Colombia: más caballos y tecnología para el compacto.

“Si nosotros manejamos siempre con el motor a bajísimas revoluciones, porque queremos economizar combustible y no usamos el resto del tacómetro, corremos el riesgo de estar en unas temperaturas muy bajas, de tener una cámara de combustión que no está en las condiciones donde se hace mejor la combustión, se contamina el aceite y no va a tener mejor eficiencia por manejarlo así”, agrega Osorio.

Conducir a bajas revoluciones

Como menciona el especialista, al motor lo afecta conducir a muy bajas y muy altas revoluciones. Aunque parezca contrario a la recomendación, es importante llevarlo ocasionalmente a un régimen alto de revoluciones, claro, cuando el carro esté caliente, es decir, minutos después de haber iniciado la marcha.

Esto porque “eso le va a ayudar a mantenerse, llamémoslo limpio, a calentar el aceite a una temperatura donde los residuos de la combustión que van a dar allí se evaporen por la temperatura”, señala.

Prolongar la vida del aceite

Una de las peores prácticas. El aceite se encarga de lubricar, limpiar y demás funciones que buscan proteger y permitir que el motor funcione de manera correcta. Por eso, extender su vida útil u olvidar la fecha de cambio puede ser un error que deteriore el componente.

“Eso es más típico de lo que uno se imagina. Hoy los aceites son, en su mayoría, de bases semisintéticas o sintéticas, y le ayuda a que esos descuidos del conductor se sobrelleven. Pero una mezcla de una mala conducción, de bajos regímenes de revoluciones, de aceites contaminados, van a taponar las galerías de lubricación, las tomas de aceite, la poma del cárter… empiezan a generarse unos residuos que influyen en la presión del líquido y se va a dañar el motor”, concluye el experto.

Más de Autos: El nuevo Volkswagen Jetta llegó a Colombia: ¿en qué cambió?

Para evitar esto, recuerde siempre respetar las fechas de mantenimiento de su carro. Use el aceite que el fabricante recomienda y, claro, no se olvide del filtro, el cual debe ser verificado para asegurarse de que funcione de forma adecuada.