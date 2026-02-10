Este el híbrido de rango extendido que se vende en Colombia premiado por la FIPA

El Deepal S05 E-REV ofrece una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros. Foto: Cortesía

El Deepal S05 E-REV recibió el reconocimiento al “Auto Híbrido y de Rango Extendido del Año FIPA 2026” otorgado por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA).

El reconocimiento al Deepal S05 en su versión híbrida de rango extendido enchufable se produce en un contexto de transformación estructural de la industria. En respuesta a la evolución de las tecnologías de propulsión, FIPA incorporó oficialmente a los vehículos eléctricos de rango extendido dentro de la categoría híbrida, destacando su papel como una alternativa eficiente e innovadora, especialmente adecuada para las condiciones reales de uso en América Latina.

En cuanto a lo técnico, el Deepal S05 E-REV ofrece una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros, con una operación mayoritariamente eléctrica que permite recorrer hasta 180 kilómetros en modo 100 % eléctrico. La gama se complementa con la versión S05 E-MAX EV, completamente eléctrica, que alcanza una autonomía superior a 450 kilómetros bajo el ciclo NEDC. El modelo cuenta con un motor eléctrico de 234 caballos de potencia y 320 Nm de torque, tracción trasera (RWD) y una experiencia de conducción silenciosa y ágil. Su batería CATL de 56,12 kWh, basada en tecnología de litio ferro fosfato, permite recargas del 30 % al 100 % en aproximadamente 60 minutos.

En Colombia, el galardón tiene un significado particular en cuanto a rango extendido se ha posicionado como una de las opciones más atractivas para los consumidores, al ofrecer conducción eléctrica en la mayoría de los trayectos, mayor autonomía total y mayor tranquilidad en el uso diario. Este enfoque ha sido determinante en el desempeño comercial del Deepal S05 E-REV en el país y confirma la madurez del mercado colombiano frente a soluciones de movilidad avanzadas.

Fundada en 2001, FIPA está integrada por 86 periodistas especializados en la industria automotriz, con presencia en 21 países, desde Estados Unidos hasta Chile y el Caribe. Sus premios se han consolidado como una referencia regional por su enfoque estrictamente periodístico y su alcance continental.