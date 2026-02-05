Esta es la marca de eléctricos que cerró 2025 con un gran crecimiento en el mercado

El Deepal S05 llegó a Colombia en versiones híbridas de rango extendido enchufable. Foto: Cortesía

El mercado automotor colombiano cerró 2025 con una recuperación significativa y una mayor apertura a las tecnologías de nueva energía. En este contexto, Deepal presentó su balance oficial de cierre de año en Colombia, consolidando su crecimiento en el segmento de movilidad electrificada y estableciendo una base para su desarrollo en 2026.

Según cifras de la compañía, Deepal entregó 1.240 vehículos en el país durante 2025, lo que representa un crecimiento del 1.059 % frente a 2024. Este resultado refleja el interés creciente de los consumidores por alternativas de movilidad más eficientes, tecnológicas y adaptadas a las condiciones reales de uso en Colombia.

El desempeño de la marca estuvo impulsado principalmente por los modelos Deepal S07 y Deepal S05, disponibles en versiones híbridas de rango extendido enchufable y 100 % eléctricas. A este portafolio se sumó el Deepal G318, un SUV con un enfoque más robusto y versátil, orientado a usuarios con estilos de vida activos y diseñado para recorridos urbanos e interurbanos.

Uno de los diferenciales de Deepal ha sido la incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) como equipamiento de serie, incluyendo funciones como frenado autónomo de emergencia, asistencia de carril, control de crucero adaptativo, detección de fatiga y visión periférica de 540°.

Más allá de las ventas, los vehículos de la marca, según la empresa, ya superan los 800.000 kilómetros recorridos por clientes en Colombia, evidenciando una adopción real de las tecnologías eléctricas y de rango extendido.

Pensando en lo que se vendrá en 2026, Deepal espera ampliar su portafolio, fortalecer su cobertura nacional, expandir su red de posventa en alianza con el Grupo Vardí y continuar promoviendo la seguridad asistida y la eficiencia energética como ejes de su propuesta de valor.