Este híbrido de MG destacado en ventas logra cuatro estrellas en la Euro NCAP

El programa europeo evalúa los vehículos en cuatro apartados: protección de adultos, seguridad infantil, cuidado de usuarios vulnerables como peatones y ciclistas, y asistencia de seguridad mediante sistemas de prevención de accidentes. Foto: MG3

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante décadas, MG se identificó con el eslogan Safety Fast (seguridad rápida), reflejando su enfoque en los deportivos británicos. Sin embargo, en las más recientes pruebas de Euro NCAP, el nuevo MG 3, ahora bajo propiedad china, evidenció un serio defecto estructural.

El programa europeo evalúa los vehículos en cuatro apartados: protección de adultos, seguridad infantil, cuidado de usuarios vulnerables como peatones y ciclistas, y asistencia de seguridad mediante sistemas de prevención de accidentes.

En la prueba de choque frontal con desplazamiento, los ingenieros detectaron un defecto inusual en el mecanismo de cierre del asiento del conductor. El defecto provocó que el asiento se torciera al momento del impacto, generando altas cargas en la pierna derecha del maniquí, cuya protección fue calificada como deficiente. Además, impidió comprobar una adecuada seguridad en rodillas y fémures de ocupantes de diferentes tallas o posiciones.

Inicialmente, MG sostuvo que el problema obedecía a un cierre incorrecto del asiento previo a la prueba. No obstante, Euro NCAP aclaró que el procedimiento habitual de revisión sí se había realizado. Finalmente, la compañía se comprometió a rediseñar el mecanismo de cierre para garantizar su resistencia en caso de colisión.

Pese a la gravedad del hallazgo, el sistema de puntuación de Euro NCAP no contempla deducciones específicas por este tipo de defectos. Como resultado, el MG 3 obtuvo cuatro estrellas, apoyado en el desempeño de otras áreas, en particular los sistemas de asistencia a la conducción, reforzados tras la calificación de tres estrellas otorgada el año pasado por ANCAP, la organización homóloga en Australia y Nueva Zelanda.

Para Aled Williams, director de programas de Euro NCAP, el caso resulta preocupante: “en 2025 no es aceptable que un vehículo disponible en el mercado presente una falla fundamental en el mecanismo de cierre del asiento, un componente clave del sistema de retención de ocupantes”.

Defectos de seguridad detectados en el choque frontal

En la exigente prueba de choque frontal con desplazamiento, el habitáculo del MG 3 conservó su integridad estructural. No obstante, el defecto en el mecanismo del asiento comprometió la sujeción del maniquí del conductor: el asiento se giró durante el impacto y ello incrementó de forma notable el nivel de lesiones en la pierna derecha.

A esta situación se sumó un segundo problema. La cabeza del maniquí alcanzó el fondo del airbag, llegando a golpear el volante, lo que redujo la calificación de protección en esa zona a un nivel “adecuado”.

De acuerdo con Euro NCAP, estos resultados muestran cómo anomalías en componentes aparentemente secundarios pueden amplificar el riesgo de lesiones, sobre todo en vehículos compactos, donde el espacio para los ocupantes y la capacidad de absorción de energía resultan más limitados.

Tras conocer los hallazgos, MG anunció que introducirá mejoras en el mecanismo de cierre del asiento del conductor a partir de agosto y en el airbag a partir de octubre. Sin embargo, las modificaciones no tendrán efecto en las unidades que ya circulan en el mercado. Euro NCAP evaluará los ajustes una vez implementados y notificó a la autoridad de homologación que certificó el modelo en la Unión Europea, para que determine si corresponde ordenar un retiro preventivo.

Según Michiel van Ratingen, secretario general de Euro NCAP, el rápido ascenso de la industria automotriz china, que en 2023 superó a Alemania y Japón como principal exportador mundial de vehículos, también plantea el desafío de garantizar que los estándares de seguridad acompañen ese crecimiento.

Resultados del MG 3 en la evaluación de Euro NCAP

A pesar del defecto detectado, la metodología de Euro NCAP no contempla restar puntos por fallos puntuales en componentes. Por ello, el MG 3 conservó una calificación de cuatro estrellas, con los siguientes valores:

Protección de adultos: 74%

Protección infantil: 73%

Seguridad de peatones y ciclistas: 81%

Sistemas de asistencia a la conducción: 69%

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.