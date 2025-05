Estos son los espejos retrovisores de moto que están prohibidos en Colombia

Estos dispositivos, conocidos también como láminas retrovisoras, deben garantizar una visibilidad clara y sin distorsiones, permitiendo al conductor observar su entorno con precisión y anticipar posibles riesgos. Foto: David Campuzano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, el uso de espejos retrovisores en motocicletas va más allá del cumplimiento de una norma legal; se trata de un elemento esencial para preservar la seguridad en las vías. Estos dispositivos, conocidos también como láminas retrovisoras, deben garantizar una visibilidad clara y sin distorsiones, permitiendo al conductor observar su entorno con precisión y anticipar posibles riesgos. Su función es decisiva en maniobras como giros, cambios de carril o frenadas, donde la percepción del tráfico circundante puede marcar la diferencia entre un desplazamiento seguro y un siniestro vial.

Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, destaca que los espejos retrovisores bien instalados pueden llegar a reducir hasta en un 72 % la probabilidad de accidentes, al mejorar la capacidad de reacción del motociclista.

Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, aunque la normativa en muchos países —incluido Colombia— responsabiliza al conductor que no guarda una distancia prudente entre vehículos en caso de colisión, es la correcta visibilidad la que permite anticipar y evitar esas situaciones.

Nieto también llama la atención sobre un aspecto histórico que ha influido en la regulación actual: entre 1999 y 2009, muchas motocicletas ensambladas en el país provenían partes de México, Brasil y España, acompañadas de manuales de ensamblaje basados en las normativas de origen. Algunas motocicletas de gama alta, en cambio, ingresaban completamente ensambladas.

Esta situación generó una aplicación variable de los estándares internacionales en el contexto colombiano, lo que ha alimentado el debate sobre si las motocicletas deben portar uno o dos espejos retrovisores. Según el experto, esta discusión técnica aún permanece vigente y evidencia la necesidad de una regulación clara y uniforme que priorice la seguridad del conductor.

Espejos retrovisores obligatorios en Colombia

La obligatoriedad del uso de espejos retrovisores en motocicletas en Colombia varía según el tipo de vehículo y su capacidad de velocidad. “Las motocicletas cuyo diseño no permite superar los 100 kilómetros por hora —generalmente modelos urbanos o de baja cilindrada— pueden operar con un solo espejo retrovisor, ya que su maniobrabilidad y entorno de circulación no requieren una visibilidad extendida. En estos casos, el segundo espejo es considerado opcional", sostiene Nieto.

Por el contrario, Nieto destaca que, las motocicletas que superen los 100 kilómetros por hora, autorizadas para transitar por vías intermunicipales o carreteras, deben incorporar dos espejos retrovisores, dado que enfrentan condiciones de tráfico más exigentes y riesgos mayores.

El artículo 96 del Código Nacional de Tránsito, específicamente en su numeral 3, establece que las motocicletas, motociclos y mototriciclos deben circular con los espejos retrovisores en correcto funcionamiento.

“Aunque en teoría se podría interpretar que uno de los espejos es opcional, en la práctica actual las motocicletas en Colombia deben contar con dos espejos a menos que se establezca otra normativa específica. Además, el Congreso ha intentado regular esta cuestión de manera más detallada en tres ocasiones, siguiendo el modelo de países como España, pero cada vez el proyecto de ley ha sido rechazado en los debates”, enfatiza Nieto.

Le recomendamos leer: Ventas de carros en Colombia superan el promedio regional, pero persisten rezagos

¿Cuál es la multa por incumplir la norma de espejos retrovisores en motos?

El uso de espejos retrovisores adecuados en motocicletas no solo es una recomendación técnica, sino una exigencia legal en Colombia. Conducir sin ellos, o emplear versiones no reglamentarias que no cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana, constituye una infracción de tránsito clasificada como tipo C según el Código Nacional de Tránsito y la Ley 769 de 2002.

Esta categoría incluye también otras omisiones, como el mal uso de luces direccionales u otros dispositivos de seguridad obligatorios.

En particular, la infracción C24 está dirigida exclusivamente a motociclistas y contempla una serie de obligaciones específicas: circular por un solo carril, transitar en fila, evitar el uso de ciclovías, portar casco y chaleco reflectivo, y respetar las restricciones locales sobre parrilleros. Dentro de este conjunto normativo se incluye la exigencia de contar con los espejos retrovisores correctamente instalados y en condiciones óptimas de funcionamiento.

La sanción económica por incurrir en esta falta equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa un valor aproximado de $711.750 en el año 2025. Sin embargo, este monto puede variar anualmente de acuerdo con los ajustes del salario mínimo.

A esta multa pueden sumarse otras sanciones si el motociclista ha realizado modificaciones no autorizadas al vehículo, como la instalación de retrovisores estéticos que reducen la visibilidad, la incorporación de resonadores para alterar el sonido del motor o la alteración de las placas. En estos casos, las consecuencias pueden escalar a sanciones más severas, tanto administrativas como penales.

Recomendaciones para instalar los espejos retrovisores adecuados

Según Nieto, no existe un tamaño estándar para los espejos retrovisores de motocicletas, ya que las especificaciones varían según el tamaño y la velocidad del vehículo. Los fabricantes recomiendan que los espejos cumplan con cuatro características: tamaño adecuado, amplitud de visión, capacidad de reflexión y la ausencia de distorsiones causadas por reflejos de luz.

Los espejos deben estar diseñados específicamente para automotores, ya que los espejos caseros o improvisados no cumplirán con estas especificaciones técnicas.

“Es crucial leer los manuales de cada motocicleta para conocer el tamaño, la dirección y el ángulo adecuado de los espejos. Estos detalles dependen de factores como la potencia, la altura y las dimensiones de la motocicleta, y los espejos no deben exceder las dimensiones recomendadas del fabricante”, concluye Nieto.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.