Venta de carros en Colombia: marcas y modelos más vendidos en septiembre de 2025

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentaron el informe más reciente sobre el registro de carros nuevos en el país correspondiente a septiembre de 2025. Durante este mes, el sector automotor alcanzó 24.862 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 45,2% frente al mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo corrido del año.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025 se matricularon 175.025 vehículos, cifra que refleja un aumento del 29,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 135.277 unidades.

El análisis también destaca el avance de la movilidad sostenible en el mercado nacional. En septiembre, los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 151%, con 1.858 unidades frente al mismo mes de 2024, mientras que los híbridos presentaron un aumento del 72,3%, con 7.102 unidades matriculadas.

En cuanto al comportamiento por segmentos, los vehículos comerciales de carga lideraron el crecimiento con un incremento del 152%, seguidos por las camionetas, que aumentaron un 88,5%, y los vehículos comerciales de pasajeros, que registraron un crecimiento del 75% en comparación con septiembre del año pasado.

Por ciudades, Manizales se consolidó como la de mayor dinamismo con un aumento del 104% en las ventas de vehículos durante septiembre de 2025, seguida por Villavicencio con un 98% y Mosquera con un 95%. También se destacaron Bucaramanga e Ibagué, con crecimientos del 91% y 87%, respectivamente.

Las marcas de carros más vendidas

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, cinco marcas concentraron más de la mitad de las matrículas registradas en el país. Según el informe, la participación de mercado fue la siguiente: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con 13,3%, 12,9%, 10,8%, 8,8% y 8,5%, respectivamente, representando en conjunto el 54,2% del total matriculado en lo que va del año.

En cuanto al mes de septiembre, las cinco marcas con mayor número de registros fueron:

Kia: 3.574 unidades, lo que representó el 14,4% de participación de mercado. Renault: 2.987 carros vendidos, con el 12% del mercado. Chevrolet: 2.241 unidades, equivalentes al 9% del mercado. Mazda: 1.934 unidades, con el 7,8% de participación. Toyota: 1.862 carros vendidos, representando el 7,5% del total del mercado.

Modelos más vendidos en Colombia

Entre enero y septiembre de 2025, los cinco modelos más matriculados en el país fueron Toyota Corolla Cross y Kia K3, cada uno con 3,9% de participación, seguidos por Renault Duster y Mazda CX-30 con 3,4% cada uno, y Kia Picanto con 2,7%. En conjunto, estas cinco líneas representaron el 17,3% de los vehículos registrados en lo que va del año.

En septiembre, la distribución de matrículas por modelo fue la siguiente:

Kia Picanto: 1.025 unidades, equivalente al 4,1% del mercado.

Renault Duster: 978 vehículos, con una participación de 3,9%.

Kia K3: 853 unidades, representando 3,4% del total de registros.

Foton BJ: 848 vehículos, con 3,4% de participación.

Mazda CX-30: 773 unidades, lo que equivale al 3,1% del mercado.

