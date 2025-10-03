Recomendaciones para preparar las llantas al viajar en temporada de lluvias

Con la llegada de la temporada de lluvias, las llantas requieren un cuidado especial. Foto: Goodyear

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia atraviesa nuevamente un periodo de intensas lluvias que plantea mayores desafíos en la conducción, sobre todo en carretera. El piso mojado, los charcos y la disminución de la visibilidad ponen a prueba la pericia de los conductores particulares y el trabajo de los transportadores.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) alertó que octubre llega con un aumento significativo de precipitaciones en gran parte del país. La entidad advirtió que la temporada invernal podría impactar de manera directa a regiones como la Andina, la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico y el Caribe.

En este escenario, las llantas juegan un papel determinante en la seguridad vial, y los expertos de Goodyear advierten que, cuando están en mal estado, se convierten en el punto más vulnerable del vehículo. Muchos conductores creen que, si la llanta “se ve bien”, está lista para enfrentar la lluvia, pero el desgaste irregular o la falta de profundidad en el labrado reducen de forma notable la capacidad de agarre y aumentan el riesgo de accidente, aun cuando a simple vista parezca estar en condiciones aceptables.

“Las señales de alerta no siempre son evidentes: si el vehículo tarda más en frenar, pierde tracción al pasar por un charco o se muestra inestable en una curva, es posible que las llantas ya no estén evacuando el agua de manera adecuada. A esto se suman otros indicios menos notorios, como vibraciones o ruidos extraños durante la marcha, que pueden delatar un desgaste irregular”, destacan los especialistas.

Le puede interesar: El Volvo EX90 se actualiza: ¿qué novedades trae su última versión?

¿Qué revisar antes de salir a carretera bajo lluvia?

El equipo técnico de Goodyear explica que, en condiciones climáticas adversas, detalles que en seco podrían pasar inadvertidos se vuelven decisivos. Dedicar unos minutos a esta revisión puede marcar la diferencia en la seguridad del viaje.

Profundidad del labrado

El dibujo de la llanta no es un aspecto estético, sino un sistema diseñado para evacuar el agua que se acumula entre el neumático y el asfalto. Cuando la profundidad se reduce, aumenta el riesgo de hidroplaneo. En Colombia, la norma establece un mínimo legal de 1.6 mm, pero en temporada de lluvias lo aconsejable es reemplazar los neumáticos si están por debajo de 3 mm.

Presión adecuada

Un inflado por debajo o por encima de lo recomendado altera el agarre y la distancia de frenado. La presión debe revisarse con las llantas frías y siguiendo las especificaciones del fabricante. Mantenerla en el rango correcto es clave para conservar la estabilidad en superficies mojadas.

Desgaste irregular

Cuando el desgaste se concentra en los bordes o en el centro del neumático, suele indicar problemas de alineación, balanceo o presión incorrecta. Estas irregularidades reducen la capacidad de respuesta del carro, especialmente en frenadas de emergencia bajo la lluvia.

Estado general de la llanta

Cortes, abultamientos, objetos incrustados o grietas visibles son señales que no deben ignorarse. En caso de detectar alguna de estas condiciones, lo recomendable es cambiar la llanta antes de emprender un trayecto largo, más aún si hay pronóstico de lluvia.

Por otro lado, el mantenimiento preventivo de las llantas sigue siendo una tarea pendiente en buena parte del parque automotor colombiano. Muchos conductores solo las revisan cuando aparece un problema evidente, pero en temporada de lluvias esa reacción tardía puede costar caro. Como recuerdan los especialistas de Goodyear, una inspección visual de cinco minutos puede evitar horas de complicaciones en carretera.

“Realizar chequeos periódicos, acudir a centros especializados y reemplazar las llantas cuando han cumplido su vida útil, no solo prolonga la vida del vehículo, también protege la integridad de quienes viajan en él y de los demás actores de la vía”, concluyen los voceros de Goodyear.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.