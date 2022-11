Etanol, motores Euro 6 y dos nuevos eléctricos: los planes de VW para Colombia

Foto: Volkswagen AG

Una estrategia para la descarbonización de la movilidad y la mayoría de procesos que giran en torno a esta es la llamada Way to Zero, de Volkswagen. El proyecto, en el cual Colombia es protagonista, busca reducir emisiones por medio de la incorporación de motores con mayores normativas en términos de emisiones, así como la clásica promoción de vehículos cero emisiones.

Lo cierto es que el único de los tres puntos que propone el fabricante con una fecha concreta es el de los motores y sus normativas Euro, que verán la luz localmente en 2023, con propulsores que alcancen normativas Euro 6.

Más de Autos: 5 novedades de Kona EV, la nueva camioneta eléctrica de Hyundai en Colombia.

Nicolás Behar, gerente de producto de Volkswagen Colombia, habló en entrevista sobre la estrategia de la marca, sus avances y materialización que implicaría la llegada del SUV cero emisiones ID.4 y el renacimiento de un clásico: el ID. Buzz.

¿Cómo buscan descarbonizar sus productos?

La estrategia Way to Zero de Volkswagen está acompañada de tres pilares. La primera consiste en importar vehículos que cumplan e incluso sobrepasen los estándares de emisiones. En Colombia, a partir de agosto del 2023, el estándar mínimo de emisiones para los motores gasolina será EU4 con EOBD; incluiremos motores mucho más eficientes energéticamente, que generan menos gases tóxicos y contaminantes. En 2023 el 62 % del portafolio será EU6, el 30 % EU5 y el 8 % EU4. La segunda consiste en acompañar la descarbonización con el etanol como biocombustible, aumentando la mezcla obligatoria y generando la posibilidad de encontrar combustible E100. Teniendo en cuenta la realidad del país, la transición a la electromovilidad, por diversos aspectos, esperamos que tarde más de lo previsto; por lo que la estrategia del etanol como biocombustible, liderada por Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia, está en la capacidad de reducir las emisiones de CO2. Finalmente, la familia ID de Volkswagen, en donde nos enfocaremos en dos productos: el ID Buzz en las versiones cargo y de pasajeros, y por supuesto no podía faltar el ID.4. Dos vehículos que esperamos traer próximamente al país y estamos trabajando en hacerlo posible.

Puede interesarle: Volkswagen ID.4 ganó el premio a “Mejor auto del año”.

¿Cómo avanzan sus proyectos para aumentar el uso de etanol en Colombia y, en consecuencia, comercializar motores aptos para estas tecnologías en el país?

Juan Felipe Bedoya, nuestro gerente general, y su equipo han analizado en detalle la experiencia de Brasil con el etanol y contrataron un estudio que les permite sacar conclusiones evidentes en una metodología llamada de “pozo a rueda”, aplicado a la realidad de Colombia. El estudio demuestra que un automóvil equipado con motor de combustión con gasolina en Colombia emite 180 g de CO2/km. Ahora bien, cuando se utiliza un vehículo Total Flex —diseñado y producido para ser usado con etanol al 100 %—, las emisiones se reducen a 44,7 g CO2/km, representando una reducción del 75,2 %. Es un proyecto que cada vez toma más fuerza, cuenta con más aliados y está más cerca de ver la luz.

Puede interesarle: Toyota GR Yaris: el deportivo que será de colección y está disponible en Colombia.

¿Hay beneficios para sus usuarios en la incorporación de motores Euro 6? ¿Serán más costosos?

Estos motores reducen los gases tóxicos, como por ejemplo monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y los compuestos de plomo, anhidro sulfuroso y material particulado, entre otros. Al ser más eficientes, reducen el consumo de combustible, lo que también contribuye al bolsillo del cliente. En cuanto al costo, los vehículos Euro 6 son algo más costosos, debido a los sistemas de control de emisiones adicionales.

Anunciaron la llegada de ID.4 a Colombia el próximo año. ¿Por qué esperaron a 2023 para hacer el lanzamiento?

El proyecto de electrificación está compuesto por una matriz de diferentes actividades. Antes de comercializar el vehículo, se deben garantizar aspectos fundamentales, como infraestructura eléctrica de carga pública y privada, adecuación de concesionarios en cuanto a ventas y posventa, el centro de reparación de baterías, los proyectos verdes para segundo y tercer uso de los módulos de las baterías y la disposición final de las baterías, entre otras actividades. De esta manera, estamos trabajando como equipo y junto a nuestra fábrica, para poder traer el ID.4 lo más pronto posible a Colombia, idealmente para finales de 2023. No es una fecha confirmada, pero cada vez la vemos más factible y esperamos que así pueda ser.