Geely Monjaro EM-i: potencia, tracción AWD y 1.095 km de autonomía

La nueva Geely Monjaro EM-i puede moverse en modo 100 % eléctrico hasta 130 km. Foto: Andrés Montes Alba

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Cuando detrás de un vehículo hay intenciones de ser diferente, de encontrar nuevos ángulos y apuestas por nuevas inspiraciones, todo eso se siente en las primeras aceleraciones, en esos primeros contactos entre conductor y auto. ¡Y qué difícil es hoy diferenciarse en un mercado, por fortuna, con más y nuevas marcas llegando!

En medio de un terreno “off-road”, sumado al intenso tráfico de una caótica ciudad como Ciudad de México, poco diferente a la inviable Bogotá, se dio el escenario ideal para este primer contacto con la nueva Geely Monjaro EM-i, el SUV con el que la firma china buscará protagonismo en el segmento de los híbridos enchufables de rango extendido, un espacio que para algunos “expertos” será el hoy y el futuro de la movilidad de bajas emisiones ante las dificultades de carga.

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La nueva Monjaro combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con dos motores eléctricos. Esa integración es reactiva en el pedal y no muestra ese ahorro que los eléctricos tienen en ciertos modos de manejo para cuidar la carga de la batería. En conjunto, desarrolla una potencia máxima de 335 hp y un torque de 667 Nm, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,83 segundos. La transmisión es de tipo 3DHT y el sistema e-AWD distribuye la entrega de potencia entre los ejes.

Sus dimensiones son 4.900 milímetros de largo, 1.895 mm de ancho y 1.700 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.845 mm. Foto: Andrés Montes Alba

El conductor puede hacer una gestión inteligente de la tracción en modo eléctrico o híbrido, y también ofrece un modo AWD permanente para escenarios como arena, conducción todoterreno o situaciones en las que se requiere mayor potencia.

Una tracción que fue puesta a prueba en carreteras empedradas y con barro, donde la Monjaro destacó, no solo gracias a ese AWD, sino también a quizá uno de sus mayores atractivos: su control continuo de amortiguación, el cual está diseñado para adaptar la respuesta de los amortiguadores y mejorar el comportamiento del vehículo.

Según las cifras presentadas por el fabricante, este sistema permite incrementar la estabilidad en un 33 % y reducir las vibraciones en un 19 %. Esa reducción es quizá su mayor atractivo y lo que la hace un SUV cómodo de habitar y conducir. También incorpora ajustes orientados a mejorar el confort al pasar por reductores de velocidad, con una variación del 23 % en la absorción de impactos. Algo que se agradece si se piensa en el imperfecto asfalto en Colombia. La respuesta del sistema es de 20 milisegundos para controlar la postura de la carrocería.

La autonomía combinada anunciada es de 1.095 km, mientras que en modo completamente eléctrico alcanza los 130 km, también bajo el ciclo NEDC. Obvio, una autonomía que, al igual que la de los eléctricos, se ve afectada por las condiciones de manejo, el terreno e incluso el uso del aire acondicionado.

De acuerdo con la marca, la gestión de la batería, de 29,8 kWh, no debe ser mayor problema. El proceso de carga del 30 al 80 % toma cerca de 15 minutos.

Admite carga en corriente continua a una potencia máxima de 78 kW, aunque también admite carga en corriente alterna a 6,6 kW e integra las funciones V2L y V2V, que permiten suministrar energía a dispositivos externos o transferirla a otro vehículo.

La galaxia Geely

La llegada de Monjaro a Colombia es el inicio de Geely Galaxy, una estrategia, o mejor, una submarca de Geely Auto, que busca implementar lo mejor del portafolio de eléctricos y de híbridos enchufables. Por eso tanto entusiasmo por un auto que contará con un precio especial de lanzamiento en el próximo Salón del Automóvil de Bogotá.

Volviendo al vehículo y fijando la atención en su interior, Geely dotó a esta Monjaro quizá de lo mejor que tiene. Buenos cueros, alfombras que dejan ver una calidad y una atención en los detalles y una muy correcta insonorización.

Quizá las sillas traseras son las que más gozan de esta comodidad, en parte gracias al espacio. Sus dimensiones son 4.900 milímetros de largo, 1.895 mm de ancho y 1.700 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.845 mm. Adelante, en la zona central, frente al copiloto, cuenta con una silueta del monte Kilimanjaro, en Tanzania, que fue la principal fuente de inspiración de Geely.

Los asientos delanteros se pueden ajustar de forma eléctrica y permiten guardar hasta tres configuraciones. También incluyen funciones de masaje, con ocho puntos de contacto, seis modos y tres niveles de intensidad, además de ventilación y calefacción.

El material acústico de la carrocería contribuye a una reducción del 89 %, mientras que el ruido asociado a la resonancia de los neumáticos disminuye un 45 % Foto: Andrés Montes Alba

En cuanto a audio, equipa un sistema operativo Flyme Auto con pantalla multimedia HD de 15,4 pulgadas, desde donde se controla su interfaz, con tienda de aplicaciones propia y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con un asistente de voz que funciona tanto en línea como sin conexión, que, según Geely, reconoce 18 idiomas y permite ejecutar más de 600 comandos. Un asistente de voz que requiere entrenamiento y uso, porque una prueba de manejo resulta insuficiente para dar una opinión más precisa.

En materia de aislamiento acústico, el vehículo incorpora materiales diseñados para reducir el ruido en el habitáculo. Según las especificaciones presentadas, el material acústico de la carrocería contribuye a una reducción del 89 %, mientras que el ruido asociado a la resonancia de los neumáticos disminuye un 45 %. Además, cuenta con tres vidrios acústicos: el parabrisas y los cristales de las puertas delanteras, con el propósito de mejorar el silencio y el confort durante la conducción. Porcentajes y detalles que lo hacen un SUV cómodo y ciertas sensaciones de vehículo premium.

En el asiento del conductor incorpora un Head-Up Display de 25,6 pulgadas, quizá un poco grande, aunque no afecta el campo de visión de quien maneja. La tecnología también permite controlar algunas funciones del vehículo de manera remota mediante una aplicación móvil, desde la que es posible consultar su ubicación, revisar el estado general y acceder a una interfaz de navegación.

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El conjunto se complementa con una dirección ZF DP-EPS, que busca ofrecer mayor precisión en el manejo y una respuesta inmediata a las acciones del conductor y sobre los frenos destaca un sistema Bosch Onebox con función Comfort Stop, que, de acuerdo con la información técnica, permite reducir el tiempo de frenado a menos de 0,15 segundos, una tecnología diseñada para hacer las detenciones más confortables y disminuir hasta en un 90 % el cabeceo de la carrocería durante las frenadas.

Geely trae al mercado un SUV que espera compita con los híbridos enchufables de rango extendido, donde las marcas tradicionales tienen mejores números y grandes productos. Monjaro EM-i es su forma de comenzar a hacer presencia por fuera de los eléctricos.