Crece el interés por los carros chinos en el mercado de usados durante 2025

durante el primer semestre de 2025, los vehículos de origen chino ofertados en el mercado de usados registraron un precio promedio de 21.334 euros, equivalente a poco más de 100 millones de pesos colombianos. Foto: BYD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El interés por los vehículos de origen chino creció un 66% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, según el análisis “Interés por las marcas chinas en el mercado de usados 2025”, elaborado por la plataforma especializada en venta de carros en línea coches.net.

Este comportamiento coincide con lo planteado en el estudio “Tendencias de Compra 2025-2026”, también elaborado por la plataforma, donde el 71% de los potenciales compradores afirmó contemplar una marca china dentro de sus opciones. De ellos, el 46% muestra interés aunque con reservas, mientras que el 25% las percibe como innovadoras y confiables. En contraste, un 29% de los encuestados mantiene su preferencia por los fabricantes tradicionales.

El informe también revela una marcada concentración de la demanda: cuatro fabricantes chinos concentran el 87% de las búsquedas de vehículos seminuevos en la plataforma. MG encabeza con el 48% de las consultas, seguida de Lynk & Co (17%), BYD (11%) y Omoda (11%).

Le recomendamos leer: ¿Qué son los carros GLP o de gas licuado de petróleo?

BYD lidera el crecimiento en búsquedas y en la oferta de carros chinos

El análisis de coches.net muestra que BYD se ha consolidado como la marca china con mayor dinamismo en el mercado de carros usados, al multiplicar por once (1.080%) las búsquedas realizadas por potenciales compradores en comparación con el año anterior.

El aumento no ha sido exclusivo de BYD. También destacan los avances de Skywell (567%), Seres (344%), Omoda (307%), Maxus (298%), SWM (187%), Aiways (58%), DFSK (49%) y MG (33%).

Más allá de las búsquedas, el fenómeno también se refleja en la oferta de vehículos seminuevos en coches.net, que creció un 52% entre junio de 2024 y junio de 2025. En este segmento, BYD registra el mayor salto con un incremento del 1.950%, seguida de Maxus (1.100%), Seres (863%) y Omoda (488%). Con crecimientos más moderados aparecen SWM (143%), Skywell (100%), DFSK (88%), MG (37%) y Lynk & Co (33%).

El precio de los carros chinos

Según el estudio, durante el primer semestre de 2025, los vehículos de origen chino ofertados en el mercado de usados registraron un precio promedio de 21.334 euros, equivalente a poco más de 100 millones de pesos colombianos. Esta cifra supone una reducción del 5,5% frente al mismo periodo de 2024.

El costo sigue siendo un factor decisivo en la compra de un carro, y las marcas chinas han respondido con ajustes importantes en su oferta. Entre las que registraron caídas más relevantes en el valor medio destacan: Seres (-35,3%), Aiways (-16,5%), Maxus (-15,3%), Lynk & Co (-9,7%), DR Automóviles (-9,4%), MG (-7,9%), así como DFSK y SWM (ambas con -3,5%).

Por el contrario, algunas marcas han mostrado un leve aumento en sus precios. Tal es el caso de BYD, con un alza del 8,25%, seguida de EVO (6,6%), Jaecoo (3,4%) y Omoda, cuyo ajuste ha sido marginal con el 0,3%.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.