Porsche presenta en Colombia el nuevo 911 Carrera GTS híbrido: ¿cuánto cuesta?

Autoelite, importador exclusivo de Porsche en Colombia, anunció la llegada del renovado Porsche 911, un deportivo que mantiene la tradición de más de seis décadas de ingeniería alemana y que ahora incorpora el innovador sistema T-Hybrid. Este avance representa un renglón destacado en la evolución de uno de los modelos más emblemáticos de la marca, al integrar por primera vez en carretera un sistema híbrido de alto rendimiento inspirado en la experiencia de Porsche en la competición.

Jorge Behar, gerente general de Autoelite, explicó que con la modernización del 911 la marca presenta una gama de productos completamente renovada y atractiva. Señaló además que el nuevo Carrera GTS, gracias al T-Hybrid, eleva de manera notable el desempeño del vehículo, brindando una experiencia de conducción diferenciada.

El 911 Carrera GTS Coupé logra acelerar de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 312 km/h. Estas prestaciones se deben a un conjunto motriz revisado en detalle, compuesto por un motor bóxer biturbo de seis cilindros y 3,6 litros, acompañado de un turbo eléctrico que también actúa como generador y de un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, integrado en la nueva caja PDK de ocho velocidades.

Todo el sistema se alimenta con una batería de 1,9 kWh que, junto con el esquema eléctrico de 400 voltios, cumple varias funciones, entre ellas la operación del aire acondicionado, y permitió prescindir de componentes tradicionales como el motor de arranque y el alternador.

La potencia total del sistema híbrido es de 541 caballos y 608 Nm de torque, lo que representa un incremento de 60 caballos frente a la generación anterior. La batería se recarga mediante frenado regenerativo, lo que contribuye a mantener siempre disponible la máxima capacidad de respuesta. Sin embargo, este sistema no contempla un modo de conducción totalmente eléctrico, ya que, según Porsche, su propósito es optimizar el rendimiento y preservar el carácter deportivo que distingue al 911.

Rediseño exterior e innovación interior

El nuevo Porsche 911 presenta un diseño exterior optimizado con medidas que no solo refuerzan su estética, sino que también mejoran la aerodinámica y el desempeño. Entre los cambios más relevantes se encuentran los revestimientos frontales específicos para cada versión y la integración de todas las funciones de iluminación en los faros principales LED Matrix, ahora de serie y con la inconfundible firma de cuatro puntos. Según la marca, esta solución permitió eliminar las ópticas auxiliares delanteras y abrir espacio para entradas de aire de refrigeración más amplias.

En la versión Carrera GTS, la parte frontal incorpora cinco rejillas de refrigeración activas con disposición vertical y visibles desde el exterior, acompañadas de una adicional en cada costado no perceptible a simple vista. Estas trabajan en conjunto con difusores delanteros adaptativos en el revestimiento inferior, un recurso que se utiliza por primera vez en el 911 y que se controla de manera sincronizada con las rejillas, optimizando el flujo de aire y la eficiencia térmica.

El interior de este híbrido puede configurarse en disposición biplaza y adopta el concepto Porsche Driver Experience, orientado a colocar al conductor en el centro de la experiencia. Destaca el cuadro de instrumentos digital de 12,6 pulgadas, personalizable con diferentes vistas, incluyendo una clásica con el tacómetro en posición central. A ello se suma la pantalla central de 10,9 pulgadas, con conectividad avanzada e integración con Apple CarPlay.

El 911 Carrera GTS también puede equiparse con cargador inalámbrico, sistema de iluminación HD Matrix LED con funciones de última generación, asistencias de conducción, elevador frontal para superar obstáculos y el programa de personalización de Porsche, que ofrece varias opciones de colores, tapicerías y molduras para configurar un vehículo único.

Versiones y precios en Colombia

Para el mercado colombiano, el nuevo Porsche 911 Carrera GTS se ofrecerá en dos configuraciones, cada una con su respectivo precio de lanzamiento:

Porsche 992 Carrera 4 GTS Coupé : 1.275.920.000 pesos.

Porsche 992 Targa 4 GTS: 1.352.590.000 pesos.

