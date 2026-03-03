Híbridos y eléctricos impulsan el mejor febrero del sector automotor desde 2011

Para los gremios, estas cifras confirman una recuperación sostenida del mercado, con los híbridos y eléctricos. Foto: Audi

El mercado automotor colombiano registró en febrero de 2026 uno de sus mejores desempeños en más de una década, con 25.548 vehículos matriculados, un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025. El resultado no solo marca el mejor febrero desde 2011, sino que supera por primera vez el umbral de las 25 mil unidades en este mes, impulsado en buena medida por el dinamismo de los vehículos híbridos y eléctricos.

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos a febrero de 2026, presentado por FENALCO y ANDI, la movilidad sostenible fue uno de los principales motores de crecimiento.

El pasado mes de febrero, con 2.508 unidades de vehículos eléctricos, significó un crecimiento del 107 %, frente al mismo mes de 2025, marcando así un crecimiento sustancial en el registro de los cero emisiones. Salvo por el diciembre de 2025, que fueron 3.234 registros, este febrero de 2026 superó a todos los otros once meses de 2025 en número de unidades, un dato alentador para un mercado en el que cada vez más marcas asiáticas hacen presencia, no solo con la llegada de nuevas marcas sino con la expansión y nuevos segmentos en sus portafolios.

En la venta de híbridos las noticias también son positivas. Febrero para los vehículos híbridos significó un crecimiento del 72,5 %, frente al mismo mes del año pasado, con un total de 6.694 unidades y con esto se acercó en número de registros a lo logrado en el último trimestre de 2025, un periodo que estuvo marcado por el Salón del Automóvil de Bogotá.

En el acumulado de enero a febrero de 2026, el sector automotor matriculó 45.517 vehículos nuevos, lo que equivale a un crecimiento del 44,5 % frente al mismo periodo de 2025. Para los gremios, estas cifras confirman una recuperación sostenida del mercado, con los híbridos y eléctricos consolidándose como el eje central del crecimiento y la transición hacia una movilidad más limpia en el país.