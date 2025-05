Hyundai presenta Elexio, el primer SUV eléctrico de la marca desarrollado en China

En materia de seguridad, incorporará un paquete de ADAS con funciones de conducción semiautónoma de nivel 2+, incluyendo asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y frenada automática ante obstáculos. Foto: Hyundai

Hyundai entra en el segmento de los SUV eléctricos chinos con el Elexio, un modelo que rompe deliberadamente con la línea Ioniq, bajo la cual la firma surcoreana agrupa hasta ahora sus vehículos de cero emisiones. Presentado en China, este nuevo todocamino eléctrico se distingue por haber sido concebido, diseñado y fabricado exclusivamente en China, a través de la empresa conjunta Beijing Hyundai (BAIC-Hyundai).

El Elexio representa el primer vehículo de Hyundai creado “in China, for China, and for the world”, estrategia que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado doméstico y, eventualmente, exportar unidades a otras regiones. Este proyecto se sustenta en la inyección de 1.100 millones de dólares anunciada a inicios de año para reforzar la colaboración con BAIC.

La primera aparición del Elexio tuvo lugar en un acto privado en Shanghái, donde Hyundai mostró el exterior del SUV y ofreció algunos datos preliminares.

Aunque faltan por confirmarse detalles como la configuración completa del tren motriz y las especificaciones interiores, la marca adelantó que el diseño es más compacto que la del Ioniq 9, orientado a mercados internacionales, y que exhibe líneas modernas y robustas que se diferencian claramente de sus hermanos de gama eléctrica.

“No se trata de que BAIC-Hyundai no pueda fabricar vehículos eléctricos, pero si lo hacemos, queremos hacerlos bien”, declaró Xiao Han, portavoz de la compañía, destacando el empeño por elevar sus estándares de calidad y competitividad en China.

Plataforma y prestaciones

Bajo su carrocería, el Elexio cuenta con la arquitectura E-GMP, compartida con modelos eléctricos de Hyundai, Kia y Genesis. Esta plataforma admite configuraciones de uno o dos motores, lo que ofrecerá variantes con tracción trasera o total. Según los primeros datos, su batería —de capacidad por anunciar— permitirá superar los 700 km de autonomía bajo el ciclo CLTC, específico para el mercado chino.

Además, Hyundai asegura que la recarga rápida posibilita pasar del 30 % al 80 % de carga en menos de 30 minutos. Estas cifras lo sitúan como un competidor sólido frente a las propuestas locales.

Aunque Hyundai mantuvo reservado el interior del Elexio, ha confirmado que contará con un habitáculo minimalista dominado por una gran pantalla táctil libre de botones físicos y un cuadro de instrumentos completamente digital. El sistema de infoentretenimiento integrará el chip Qualcomm SA8295, brindando conectividad avanzada y actualizaciones remotas.

En materia de seguridad, incorporará un paquete de ADAS con funciones de conducción semiautónoma de nivel 2+, incluyendo asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y frenada automática ante obstáculos.

Plan de lanzamiento y perspectivas de mercado

De acuerdo con el fabricante, el Elexio llegará a los concesionarios chinos en el tercer trimestre de 2025. Por el momento, Hyundai no ha detallado su precio ni ha confirmado su comercialización fuera de China. No obstante, forma parte de un ambicioso plan de lanzamientos que, además de SUV, incluirá sedanes y monovolúmenes eléctricos enfocados en diversos segmentos.

Con el Elexio, Hyundai apuesta por un diseño y una ingeniería concebidos específicamente para el cliente chino, distanciándose de la herencia Ioniq y abrazando una estrategia local-global. Su plataforma E-GMP, su elevado rango de autonomía y su capacidad de carga rápida lo colocan como una opción competitiva frente a los fabricantes nacionales. Mientras se esperan más detalles técnicos y comerciales, este primer SUV eléctrico “made in China” marca el inicio de una nueva etapa para la marca en el mayor mercado automotriz del mundo.

