¿Vehículos con electrodomésticos integrados? Esta es la apuesta de Kia y LG

LG y Kia presentaron el innovador concepto de vehículo Spielraum en el Seoul Mobility Show 2025, que se realiza del 3 al 13 de abril en Corea del Sur. La colaboración busca integrar la inteligencia artificial de LG en la tecnología Plataforma más allá del vehículo (PBV, por sus siglas en inglés) de Kia. El resultado: una nueva forma de movilidad que fusiona comodidad, conectividad y estilo de vida, más allá del transporte tradicional.

La propuesta transforma el vehículo de pasajeros en un espacio multifuncional, gracias a la incorporación de electrodomésticos LG como un refrigerador, un aire acondicionado y el Styler, un sistema de cuidado de prendas que refresca, desodoriza y elimina arrugas mediante vapor. Esto permite que el vehículo se adapte a distintos usos: como oficina móvil, estudio personal o zona de recreación, según las necesidades del usuario.

En su debut, los conceptos Spielraum Studio y Spielraum Glow demuestran cómo es posible personalizar el interior del vehículo según estilos de vida contemporáneos. Spielraum Studio, orientado a emprendedores que necesitan un entorno de trabajo funcional en movimiento, integradas en el PV5, el primer PBV para pasajeros de Kia.

Por su parte, Spielraum Glow responde a la creciente tendencia de los picnics y espacios al aire libre. Con un refrigerador LG, un horno Lightwave y una cava de vinos, este concepto ofrece una experiencia fuera de casa. Todos los electrodomésticos integrados cuentan con paneles MoodUP, que permiten personalizar el ambiente interior con colores ajustables.

En diálogo con este diario, Hugo Ma, CEO de LG Electronics Colombia, señaló que por ahora la prioridad de la marca es consolidar este concepto en el mercado coreano antes de expandirse globalmente. “Aunque Europa y Norteamérica encabezan la lista por su infraestructura para vehículos eléctricos y alta adopción tecnológica, América Latina —incluyendo Colombia— también está en la mira. Sin embargo, su implementación en la región dependerá de una evaluación detallada de la infraestructura local, los hábitos de movilidad y las preferencias culturales”.

En el núcleo del concepto Spielraum se encuentra “LG ThinQ ON”, un hub doméstico con inteligencia artificial generativa que permite controlar los dispositivos del vehículo, gestionar la agenda del usuario y mantener conversaciones interactivas. Además de brindar información sobre el clima o el tráfico, puede conectarse con servicios externos como pedidos de comida, reservas de restaurante o lavandería.

“LG ThinQ ON es el corazón inteligente del ecosistema Spielraum, pensado para ofrecer experiencias personalizadas dentro del vehículo. Aunque está enfocado en Corea, su arquitectura admite adaptación a distintos idiomas y contextos culturales. De concretarse la expansión, LG evaluará la integración de comandos de voz regionales y funciones ajustadas a los hábitos de los usuarios latinoamericanos”, añade Ma.

Para garantizar la protección de la información personal que se gestiona a través de este sistema, LG ha desarrollado LG Shield, una plataforma de seguridad propia integrada en ThinQ ON. “LG Shield encripta la información personal, la almacena en servidores independientes y controla rigurosamente los entornos en los que se pueden realizar modificaciones, evitando accesos no autorizados o alteraciones externas del código. Esta infraestructura robusta no solo protege la integridad del sistema, sino que también se alinea con las normativas locales y las expectativas del consumidor en torno a la privacidad”, explica.

Gracias a su diseño modular, Spielraum permite seguir integrando dispositivos como la pantalla StandbyME 2, con conectividad inteligente, y sistemas basados en la “Affectionate Intelligence” de LG: una inteligencia artificial centrada en el bienestar humano. “A futuro, los electrodomésticos incorporados podrían adaptarse a las necesidades específicas de cada región, permitiendo una oferta más cercana al estilo de vida y contexto local”, sostiene Ma.

Llevando su visión de “Inteligencia Afectiva” más allá del hogar, LG también presentó en CES 2025 la plataforma “LG Mobility Experience (MX)”, que amplía el alcance de la inteligencia artificial hacia espacios comerciales y de movilidad. Esta estrategia busca generar experiencias personalizadas para el trabajo, el ocio y el entretenimiento, integrando de forma fluida la movilidad con soluciones inteligentes para el hogar.

“Esta alianza representa una gran oportunidad para expandir nuestra visión de ‘AI Space Solution’, sirviendo como un trampolín para crear nuevas experiencias de estilo de vida impulsadas por IA, que trascienden el hogar y abarcan la movilidad y otros espacios cotidianos”, concluyó Lyu Jae-cheol, presidente de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar de LG.

