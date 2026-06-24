La forma correcta de ajustar el casco de su moto y evitar lesiones en cinco pasos

Los cascos están diseñados para ofrecer la máxima seguridad y proteger la vida del conductor en caso de una caída o accidente. Foto: Pexels

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El casco es considerado uno de los elementos más importantes para la seguridad de un motociclista, pero su efectividad no depende únicamente de su calidad o certificación. En gran medida, también está relacionada con un aspecto básico, pero determinante, como un ajuste correcto.

De acuerdo con el fabricante de cascos Bell Helmets, ningún casco puede proteger al usuario de todos los impactos previsibles. Por eso, insisten en que, para lograr una máxima protección, el casco debe ir bien ajustado, con la correa de la barbilla firmemente sujeta y con una visión periférica adecuada.

A partir de sus recomendaciones, este es el paso a paso para lograr un ajuste correcto.

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Paso 1. Medición de la cabeza, el punto de partida

Todo comienza con la talla correcta, y aunque parece un detalle obvio, aquí es donde muchos cometen el primer error.

La medición debe hacerse con una cinta métrica ubicada aproximadamente una pulgada por encima de las cejas en la parte frontal, rodeando la cabeza hasta la zona posterior donde se obtiene la mayor circunferencia posible. Según los expertos de Bell Helmets, es necesario hacer varias mediciones para quedarse con la más precisa.

Paso 2. Posicionamiento y prueba inicial del casco

Con la talla definida, se selecciona el casco más cercano a la medida obtenida. Si, por ejemplo, la persona está entre dos tallas, la recomendación es optar por la más grande, sin que el casco quede fijo.

Los expertos de la marca recomiendan sujetar el casco por las correas de la barbilla, ubicar la parte frontal hacia adelante y sostenerlo con los dedos para mantenerlo equilibrado antes de colocarlo sobre la cabeza.

En este caso, el casco debe sentirse algo ajustado desde el inicio porque el acolchado cede con el uso.

Paso 3. Ajuste correcto y uso de la correa de barbilla

Una vez puesto, el casco debe quedar bajo sobre la frente, con los ojos ubicados cerca del centro de la abertura. Según la recomendación de la marca, la sensación debe ser de una presión uniforme, sin generar puntos incómodos.

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Paso 4. Verificación del ajuste real

Con el casco puesto, es necesario hacer una revisión completa frente a un espejo, acá se debe mirar si hay contacto uniforme en las mejillas, si existen espacios en las sienes o si el casco se desplaza hacia atrás.

Con las manos a ambos lados, se recomienda moverlo suavemente de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Si la piel de la frente se mueve junto con el casco, el ajuste es adecuado, pero si el casco se desliza sin tocar la piel, está demasiado suelto.

Paso 5. Prueba en condiciones reales

Como recomendación final, los expertos de Bell Helmets señalan que un último filtro antes de salir a rodar es usar el casco por un tiempo prolongado o realizar una prueba de conducción.

El fabricante también advierte que no se deben usar modificaciones en la correa ni accesorios que alteren su funcionamiento, ya que esto puede aumentar el riesgo de que el casco se desprenda en un accidente.

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¿Qué normas debe cumplir su casco?

Para determinar si un casco cumple con los estándares de seguridad, es importante verificar que cuente con sellos o etiquetas de certificación reconocidas.

DOT: Norma de seguridad de Estados Unidos que certifica protección frente a distintos tipos de impacto.

ECE 22.05: Norma europea cuya información técnica aparece en la correa del casco.

NTC 4533: Norma colombiana que puede encontrarse en la parte interna del casco.