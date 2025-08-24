Llegan dos nuevas versiones de la Ford Maverick a Colombia

Nueva Ford Maverick EcoBoost. Foto: Ford

El portafolio de la recientemente presentada en Colombia, Ford Maverick, sumó dos nuevas versiones. Se trata de las EcoBoost, ambas conservan las dimensiones de sus variantes híbridas, pero no equipan la tecnología híbrida total. Funcionan con un bloque turbo de dos litros, con 225 caballos y 372 Nm de torque.

Vale la pena recordar que las versiones híbridas totales de la Ford Maverick que llegó a Colombia en mayo funcionan con un motor de 2.5 litros que trabaja de la mano con una batería de litio de 1,1 kWh. En total, entregan 191 caballos de potencia a partir de las 5.600 rpm y 259 Nm de torque cuando la aguja señala las 4.000. Se acopla a una caja automática de tecnología eCVT.

Así, el fabricante norteamericano no solo suma una pick-up en su portafolio de cada uno de los segmentos por tamaño (compacta, mediana y full size); también agrega en su oferta una opción híbrida y a gasolina en la mayoría de estos.

Ahora bien, las nuevas opciones de la pick-up compacta de la marca norteamericana cuentan con tracción en las cuatro ruedas (4x4) y usan una caja automática de ocho marchas. Ambas se comercializan con una garantía de tres años, sin límite de kilometraje.

El equipo de seguridad de las nuevas versiones a gasolina incluye control automático de luces altas, cámara de reversa, control de velocidad crucero, sistema de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, siete bolsas de aire, alerta de puertas abiertas, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, entre otros.

Los precios de la nueva Ford Maverick Ecoboost parten en los $150’000.000, para la versión XLY ICE 4x4. La Lariat ICE 4x4 (que equipa el paquete Black Appareance, con acabados en color negro Ónix, una parrilla distintiva edición Black, suspensión FX4 con HRS y unos neumáticos de 17”, entre otros) se comercializa en los $172’000.000.